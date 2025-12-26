Ivan Leko pobijedio u golijadi i nastavio utrku za naslov prvaka

Club Brugge Ivana Leke je u ludoj utakmici pobijedio Genk 5-3 u gostima u 20. kolu belgijskog prvenstva. Ludo je bilo na stadionu Cegeka Areni, a golijada je krenula u 13. minuti kada su poveli gosti.

Prvi gol zabio je Vetlesen, a devet minuta kasnije zabio je Vermant za 0-2. Na 1-2 je smanjio Sor u 24. minuti, a prije poluvremena je Vanaken pogodio za 1-3. Četiri gola u prvom poluvremenu nagovijestila su nevjerojatnu utakmicu.

Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

U drugom dijelu prvi je zabio Genk i to Heymans za 2-3 u 51. minuti, a potom Ito zabija u 76. za 3-3 i ludnicu na stadionu! Međutim, Stanković u 80. pogađa za 3-4, a konačan rezultat postavlja Sandra u 93. minuti.

Nevjerojatno zvuči podatak da je Genk iz 22 udarca zabio tri gola, a Club Brugge iz osam udaraca pet golova. Gosti su druga momčad lige s 41 bodom, dok je Genk sedmi sa 25.