Ivan Leko šokirao Belgijce! U tajnosti dogovorio sve s Club Bruggeom i napustio svoj klub

Hrvatski trener Ivan Leko i njegov Gent su na sv. Nikolu u 17. kolu belgijske lige remizirali s prvakom Unionom (1-1). Bjesnio je bivši trener Hajduka na VAR, pitao se što suci rade u sobi da ne vide očigledne pogreške glavnog suca. I samo dva dana kasnije, veliki šok u belgijskom nogometu.

Leko je u ponedjeljak, u poslu obavijenom velom tajni, napustio Gent i potpisao za Club Brugge. Navodno je ova vijest, kada im je priopćio, šokirala njegovog dosadašnjeg poslodavca koji nije niti slutio da se ovo sprema. Istina, nije Gent briljirao, imao je šest pobjeda, pet remija i šest poraza nakon 17 kola, ali vidjeli su ga kao ključni čovjek dugoročnog projekta.

Split: Trener Hajduka Ivan Leko uoči utakmice protiv Gorice održao konferenciju | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No, u međuvremenu je Club Brugge, trećeplasirani na ljestvici s pet bodova zaostatka za prvoplasiranim Unionom, smijenio trenera Nickya Hayena i iz vedra neba sve dogovorio s Lekom pa ga potom i odmah predstavio.

- Možda još iznenađujuće od vijesti o otkazu jest to što je Club Brugge odmah najavio nasljednika. Plavo-crni su doveli Ivana Leku iz rivala KAA Genta. Hrvat, koji je prethodno bio i kao igrač i kao menadžer u Jan Breydelu, vodio je Buffalose od ovog ljeta. Njegov odlazak navodno je potpuno iznenađenje i za Gent - piše belgijski portal sporza.be.

Leki će ovo biti drugi mandat na klupi Club Bruggea, prethodno ga je vodio od 2017. do 2019. godine kada je osvojio belgijsko prvenstvo i igrao Ligu prvaka, no to doba pamtit će kao izuzetno stresno razdoblje svoje karijere jer je u jednom trenutku bio pod istragom zbog namještanja utakmica. Na kraju je oslobođen optužbi.

Bit će mu to osmi klub u karijeri, vodio je Sint-Truiden, Al-Ain, Royal Antwerp, SH Port, Hajduk, Standard Liege, Gent, na čijoj je klupi sjedio od početka sezona i sada Club Brugge, kojeg će voditi po drugi klub.