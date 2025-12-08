Obavijesti

Sport

Komentari 5
OPET NA MJESTU SREĆE

Ivan Leko šokirao Belgijce! U tajnosti dogovorio sve s Club Bruggeom i napustio svoj klub

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Ivan Leko šokirao Belgijce! U tajnosti dogovorio sve s Club Bruggeom i napustio svoj klub
Split: Hajduk i Lokomotiva susreli se u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivan ivanovic/PIXSELL

Leko je od ljeta vodio Gent, ali nakon što ga je Club Brugge pozvao, nije ni sekunde dvojio. Vraća se u klub u kojem je imao najbolje rezultate u karijeri

Hrvatski trener Ivan Leko i njegov Gent su na sv. Nikolu u 17. kolu belgijske lige remizirali s prvakom Unionom (1-1). Bjesnio je bivši trener Hajduka na VAR, pitao se što suci rade u sobi da ne vide očigledne pogreške glavnog suca. I samo dva dana kasnije, veliki šok u belgijskom nogometu.

Leko je u ponedjeljak, u poslu obavijenom velom tajni, napustio Gent i potpisao za Club Brugge. Navodno je ova vijest, kada im je priopćio, šokirala njegovog dosadašnjeg poslodavca koji nije niti slutio da se ovo sprema. Istina, nije Gent briljirao, imao je šest pobjeda, pet remija i šest poraza nakon 17 kola, ali vidjeli su ga kao ključni čovjek dugoročnog projekta.

Split: Trener Hajduka Ivan Leko uoči utakmice protiv Gorice održao konferenciju
Split: Trener Hajduka Ivan Leko uoči utakmice protiv Gorice održao konferenciju | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

No, u međuvremenu je Club Brugge, trećeplasirani na ljestvici s pet bodova zaostatka za prvoplasiranim Unionom, smijenio trenera Nickya Hayena i iz vedra neba sve dogovorio s Lekom pa ga potom i odmah predstavio.

- Možda još iznenađujuće od vijesti o otkazu jest to što je Club Brugge odmah najavio nasljednika. Plavo-crni su doveli Ivana Leku iz rivala KAA Genta. Hrvat, koji je prethodno bio i kao igrač i kao menadžer u Jan Breydelu, vodio je Buffalose od ovog ljeta. Njegov odlazak navodno je potpuno iznenađenje i za Gent - piše belgijski portal sporza.be.

Leki će ovo biti drugi mandat na klupi Club Bruggea, prethodno ga je vodio od 2017. do 2019. godine kada je osvojio belgijsko prvenstvo i igrao Ligu prvaka, no to doba pamtit će kao izuzetno stresno razdoblje svoje karijere jer je u jednom trenutku bio pod istragom zbog namještanja utakmica. Na kraju je oslobođen optužbi. 

Bit će mu to osmi klub u karijeri, vodio je Sint-Truiden, Al-Ain, Royal Antwerp, SH Port, Hajduk, Standard Liege, Gent, na čijoj je klupi sjedio od početka sezona i sada Club Brugge, kojeg će voditi po drugi klub.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7
FOTO: MJESTO ZA OPUŠTANJE

Georgina u tangicama na palači na vodi. Luksuz po mjeri CR7

Cristiano Ronaldo uživa u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare", koja spaja vrhunski dizajn, snagu i privatnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025