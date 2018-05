Ivan Lizatović peti u Europi, Hrvatska ostala bez medalja

Ivan Lizatović osvojio je peto mjesto na Europskom Prvenstvu u hrvanju grčko-rimskim načinom u ruskom Kaspijsku. Nakon prošlogodišnje bronce, malo mu je nedostajalo do ponavljanja rezultata i ove godine. U osmini finala kategorije do 63 kg tijesno je izgubio od Norvežana Bergea 2-3, koji je ušao u finale, pa je Ivan dobio priliku za repasaž. Pobjedom nad Poljakom plasirao se u borbu za broncu no izgubio je od Moldavca Islamova 2-1.

U kategoriji do 82 kg Božo Starčević je također nakon poraza od Armenca dobio priliku za repasaž, no tamo je bio bolji Bugar Aleksandrov. Iako je malo nedostajalo, rezultat je bio 1-1, prošao je Bugar jer je zadnji dao bod.

Ni ostali naši predstavnici ovoga puta nisu uspjeli doći do europske medalje. Sandro Frankol (55 kg) izgubio je od Turčina u četvrtfinalu, Danijel Janečić (72 kg) u osmini finala od Francuza, a Dominik Etlinger u repasažu od Bjelorusa.

Reprezentaciju je vodio trener Davor Lukić, a na prvenstvu sudi naš međunarodni IS sudac Davor Petanjek. Prvenstvo traje do nedjelje, 6. svibnja.

Tema: Sport fanatik