Ivan Meštrović: 'Došlo je do zasićenja, ali ostajem suvlasnik kluba. Stadion je gotov 2021.!'

Otkako su Ivan Meštrović i Lorinc Mesaroš kao vlasnici preuzeli Osijek, klub s Drave vratio se i na europsku nogometnu mapu. Za Meštrovićevo vrijeme srušen je i PSV, a sad je došlo vrijeme za nešto novo

<p>Čelni čovjek kluba sa Gradskog vrta više nije <strong>Ivan Meštrović</strong>. Na vlastiti je zahtjev zamijenjen na mjestu predsjednika kluba uz odobravanje predsjednika Nadzornog odbora i većinskog vlasnika <strong>Lorinca Meszarosa</strong>. Ali, i dalje ostaje u Osijeku.</p><p>- Ovo je bila moja želja. Došlo je do zasićenja. Nikada nisam mislio da ću mandat odraditi do kraja, već prije dvije godine sam odlučio da ću otići s mjesta predsjednika Osijeka, a evo ostao sam cijelo to vrijeme. Malo sam se zasitio, a kap koja je prelila čašu bilo je onakvo ispadanje u polufinalu Kupa od <strong>Rijeke </strong>na Rujevici - rekao nam je Ivan Meštrović, sad već bivši predsjednik Osijeka i nastavio:</p><p>- Ostajem suvlasnik Osijeka, suvlasnik stadiona Pampas i kampa. Bit ću uz klub i kao predsjednik Udruge škole nogometa NK Osijek, ali više neću svakodnevno nogometno biti vezan uz klub. </p><p>Za neupućene, Udruga škole nogometa NK Osijeka nema veze sa nogometnom klupskom akademijom. To je udruga koja je vlasnik i investitor stadiona i kampa Pampas, a osnivač i predsjednik joj je Ivan Meštrović. On na toj funkciji ostaje i dalje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gradi se Pampas</strong></p><p>Meštrovića će na mjestu predsjednika naslijediti dosadašnji potpredsjednik <strong>Ferenc Sakalj</strong>, koji je duži niz godina suradnik i prijatelj Meštrovića i vlasnika kluba.</p><p>- Logično je bilo da me on naslijedi. To je čovjek koji je bio i veliki prijatelj našeg pokojnog predsjednika HNS-a Vlatka Markovića, čovjek koji je itekako involviran u nogomet i dobro je što će on dalje voditi klub kao predsjednik. Što se tiče Meszarosa, hvala mu što se 'upecao' na moju ideju da učinim nešto za svoj rodni grad i svoj klub. On je veliki biznismen, ali ovo za nas u Osijeku nije bio biznis, ovo je bila čista filantropija. Sretan sam zbog svega što smo napravili i ponosan na sve. </p><p>Otkako su Ivan Meštrović i Lorinc Mesaroš kao vlasnici preuzeli Osijek, klub s Drave vratio se i na europsku nogometnu mapu. Pod Meštrovićevim vodstvom u Europskoj ligi srušen je bivši europski prvak <strong>PSV</strong>. Kohorta je ponovno sve više i više dolazila u Gradski vrt, publika se vratila, a Osijek se bori za mjesto u Ligi prvaka. Svake sezone igra u Europi, a uskoro će i dobiti fenomenalan i moderan stadion.</p><p>- Stadion bi trebao biti gotov iduće godine - kratko je za kraj rekao Ivan Meštrović, čovjek koji je zajedno sa svojim mađarskim prijateljem doista napravio veličanstvene stvari za Osijek.</p>