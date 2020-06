Meštrović više nije predsjednik Osijeka! Tražio da ga razriješe...

Iz Gradskog vrta stižu vijesti o promjeni u vodstvu kluba. Ivan Meštrović na vlastiti je zahtjev zamijenjen na mjestu predsjednika kluba, ali će se kao predsjednik Udruge škole nogometa posvetiti završetku Pampasa

<p>Špekuliralo se o mogućim promjenama u vrhu osječkog kluba zbog mogućeg sukoba, no na to su se u Gradskom vrtu samo nasmijali. Do promjena je ipak došlo, ali na vlastiti zahtjev sad već bivšeg predsjednika kluba <strong>Ivana Meštrovića</strong> uz odobravanje predsjednika Nadzornog odbora i većinskog vlasnika <strong>Lorinca Meszarosa</strong>.</p><p>Novi klupski predsjednik bit će dosadašnji potpredsjednik <strong>Ferenc Sakalj</strong>, koji je duži niz godina suradnik i prijatelj Meštrovića i vlasnika kluba. Sve ostalo ostaje nepromijenjeno, a cilj također ostaje isti - što bolji rezultat u neizvjesnoj borbi za vrh prvenstvene ljestvice HNL-a.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gradi se Pampas</strong></p><p>Podsjetimo, portal portal <a href="http://republika.eu/novost/79347/bivsi-hajdukovci-zele-preuzeti-nk-osijek" target="_blank">Republika.eu</a> izvijestio je o čudnim događajima oko kluba, a mi smo dobili odgovor direktora <strong>Igora Galića</strong>. </p><p> U trenutku dok Osijek gradi vlastiti stadion, dok se bori za drugo mjesto koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka pojavljuju se ovakve stvari. Ovo su čiste opstrukcije, pokušaj nekih interesnih skupina da na nečastan način preuzmu klub u trenutcima dok mi gradimo i radimo sjajan posao s njim - rekao nam je Galić dan prije promjene na vrhu.</p>