Ivan Perišić se izjednačio s velikanima: Svih 20 utakmica na SP-u počeo od prve minute

Hrvatska reprezentacija protiv Gane u Philadelphiji igra odlučujuću utakmicu posljednjeg kola skupine L Svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić napravio je značajnu promjenu u početnoj postavi. Ivana Perišića postavio je na mjesto lijevog beka, dok je Joško Gvardiol susret započeo na klupi.

Perišić je protiv Gane upisao jubilarni 20. nastup na svjetskim prvenstvima. Još je impresivniji podatak da je svih 20 utakmica započeo u početnoj postavi hrvatske reprezentacije. Time se svrstao među najveće igrače u povijesti svjetskih prvenstava. Kada se promatraju samo igrači u polju, više utakmica od prve minute od njega su odigrali jedino Paolo Maldini, koji je skupio 23 starta, te Diego Maradona i Uwe Seeler s po 21.

Perišić je već u utakmici prvog kola protiv Engleske ostvario još jedan velik pothvat. Asistencijom Petru Musi za pogodak postao je tek drugi igrač od 1966. godine koji je namjestio barem jedan gol na četirima različitim svjetskim prvenstvima. Prema podatcima Opte, prije njega to je uspjelo samo Lionelu Messiju.

Njegov niz počeo je 2014. godine u pobjedi Hrvatske 4-0 protiv Kameruna. U 11. minuti asistirao je Ivici Oliću za vodstvo, a početkom drugog poluvremena i sam se upisao među strijelce.

Četiri godine poslije u Rusiji upisao je jednu od najvažnijih asistencija u povijesti hrvatske reprezentacije. U produžetku polufinala protiv Engleske glavom je spustio loptu Mariju Mandžukiću, koji je u 109. minuti pogodio za pobjedu 2-1 i plasman Hrvatske u finale. Perišić je ranije na toj utakmici zabio i pogodak za izjednačenje.

Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine skupio je tri asistencije. Dvije je upisao u pobjedi 4-1 protiv Kanade, a treću u utakmici za brončanu medalju, u kojoj je Hrvatska svladala Maroko 2-1. Niz je nastavio i na četvrtom Mundijalu. Protiv Engleske asistirao je Musi za izjednačenje na 2-2, iako je engleska reprezentacija na kraju slavila 4-2.

Perišić je tako u susretu s Ganom nastavio graditi jednu od najvećih reprezentativnih karijera u hrvatskom nogometu. Jubilarni nastup, ulazak među igrače s najviše startova na svjetskim prvenstvima i asistencije na četirima različitim turnirima dodatno potvrđuju njegovu važnost za najveće uspjehe "vatrenih".