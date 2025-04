Ivan Perišić zabija kao na traci. Svi se pitaju jedno, a trener ga hvali: 'Uzoran je profesionalac'

Dok nizozemski mediji posljednjih tjedana nagađaju hoće li ostati i iduću sezonu ili još jednom promijeniti klub, Ivan Perišić (36) pokazuje iznimnu profesionalnost na terenu i nastavlja igrati u fantastičnoj napadačkoj formi. Hrvatski reprezentativac lijepim je golom i asistencijom donio PSV-u preokret za pobjedu na gostovanju kod Twentea (3-1), čime ga je ostavio u igri za naslov u Eredivisie.

Legendu "vatrenih" proglasili su i igračem utakmice uz odličnu statistiku, tri udarca, u okvir, četiri ključna dodavanja, jedna kreirana velika šansa, tri otklonjene opasnosti, 4/4 duge lopte. U zadnjih sedam utakmica za klub i reprezentaciju u kojima je igrao zabio je pet golova i triput asistirao. Nahvalio ga je i trener Peter Bosz:

- On je uzorni profesionalac, ali ne treba umanjivati zasluge ni deset ostalih igrača. Primjerice Guusa Tila (također zabio i asistirao) koji se trudio i igrao jako dobro.

Perišićeva renesansa u Eindhovenu nije prošla nezapaženo. Vodeći nizozemski sportski mediji ne štede komplimente na račun hrvatskog krilnog napadača. Ističu njegovu genijalnost i golgetersku formu navodeći kako je iskusni nogometaš oživio karijeru i ne prestaje zabijati.

Ivan je u pregovorima oko ostanka u PSV-u iduću sezonu, ali je jasno da će mu za to morati ponuditi bolji ugovor usprkos godinama jer po trenutačnom zarađuje 1,2 milijuna eura po sezoni, što nije ni blizu najplaćenijim igračima. Štoviše, tek je deseti u PSV-u.

Ajax bježi PSV-u šest bodova četiri kola do kraja i mora se nadati da će "kopljanici" Josipa Šutala ući u crnu seriju, a oni pobjeđivati do kraja. Poraz u derbiju 30. ožujka 2-0, i to na domaćem terenu, mogao bi biti koban.

- Sparta je u odličnoj formi (idući protivnik Ajaxa nije izgubio tri mjeseca, op.a.), ali sve je na Ajaxu. Mi moramo pobjeđivati i nadati se da će oni griješiti. Više nemamo stvar u svojim rukama - dodao je Bosz.