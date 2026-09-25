Ivan Rakitić: Ne žurim se naći novi posao. Sevilla je moj dom

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić (38) rekao je u razgovoru za medije svog bivšeg kluba Seville da se nakon odlaska s direktorske pozicije u Hajduku ne želi žuriti s novim poslovnim izazovima, već da mu je trenutačni prioritet obitelj. Rakitić, koji se sa suprugom Raquel i djecom vratio u grad Sevillu, otkrio je da je dobio nekoliko ponuda za pokretanje vlastitog projekta, ali da zasad želi uživati u životu supruga, oca, prijatelja i susjeda.

- Sve se brzo odvija, pa tako nisam očekivao da ću završiti karijeru u Hrvatskoj i tamo raditi kao direktor. Trenutačno želim svoje vrijeme posvetiti obitelji, ali i dalje sam vrlo povezan s Uefom. Ne žurim, dobio sam nekoliko ponuda da pokrenem vlastiti projekt, ali ne želim trčati. Samo želim uživati u trenutku u kojem sam suprug, otac, prijatelj i susjed. Kada dođe pravi trenutak, ako dođe, pokušat ću to napraviti na najbolji mogući način, rekao je 38-godišnji Rakitić.

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Ljetos je otišao iz Hajduka gdje je kao tehnički direktor radio na dolascima i odlascima igrača.

- Odlučio sam se vratiti u Sevillu jer je ona moj dom, rekao je Rakitić o gradu na jugu Španjolske od kuda mu je supruga. Ondje je igrao od siječnja 2011. do srpnja 2014. pa ponovo od rujna 2020. do siječnja 2024.

- Kada mi netko ovdje priđe i zahvali mi na svemu, kažem mu da mi ne treba zahvaljivati. Lijepo je kada mi priđe starija gospođa i kaže da je velika navijačica (rivala) Betisa, ali da me obožava. To govori da sam tijekom svog vremena ovdje mnogo toga napravio dobro. Želio sam da me pamte kao dobru osobu, kao nekoga tko se poistovjećuje s klubom i gradom. To mi znači sve, izjavio je.

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rakitić je sa Sevillom osvojio Europsku ligu 2014. i 2023. godine. Govoreći o aktualnom trenutku Seville, koja zauzima peto mjesto u prvenstvu nakon sedam kola, bivši vezni igrač je pozvao na strpljenje i podršku momčadi.

- Želim gledati pozitivno, ne trebamo stvarati pritisak ni sebi ni igračima. Navikli smo biti pri vrhu, ali moramo se ujediniti. Kritiziranje ne pomaže. Momčad je napravila korak naprijed. Prvih 55 minuta protiv Barcelone bilo je spektakularno, to je bila najteža utakmica koju je Barcelona ove sezone imala. To je ono što želimo, da se bori i da se igra do kraja. Imamo veliko povjerenje i nadam se da će tako nastaviti, rekao je.

Sevilla je prošli vikend izgubila 3-1 na svom stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, ali vlada optimiziram s obzirom na napredak u odnosu na slabe rezultate prethodne dvije sezone. Finale u Torinu protiv Benfice, u kojem je Sevilla osvojila Europsku ligu 2014., Rakitić je opisao kao ključnu točku svoje karijere.

- Kada me pitaju za najvažniji trofej, iako je svaki važan i poseban, kažem da je to Europska liga 2014. Bila je to prekretnica u mojoj karijeri, ali i u načinu na koji me nogometni svijet počeo doživljavati. Kada vidim fotografije, prisjetim se mnogo toga. To su trenuci za cijeli život, ali to je najvažniji trenutak mojih 20 godina karijere, kazao je.

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Rakitić se osvrnuo i na odlazak iz Seville u Barcelonu u ljeto te iste godine. Otkrio je da je tada imao jasne uvjete pod kojima bi napustio klub.

- Uvijek sam govorio (sportskom direktoru) Monchiju, kada smo pregovarali o novom ugovoru, da ću otići samo ako se svi slože: Monchi, Sevilla i moja supruga. Da mi se nije dogodila Barcelona, potpisao bih novi ugovor. Ideja je bila ne napuštati Španjolsku i ostati što bliže. Šest godina bili smo izvan Seville, ali svaki slobodan dan dolazili smo ovdje, rekao je.

Dodao je da je u jednom trenutku već bio pred dogovorom s Juventusom, ali da je od tog transfera odustao kada mu je Monchi ponudio mogućnost povratka u Sevillu u ljeto 2020.

- Želio sam se vratiti više od svega i kada je došao trenutak, sve sam već imao dogovoreno s Juventusom. Monchi me nazvao kada sam već imao spakirane kofere (za Torino). Rekao sam svom agentu da sve otkaže kako bismo završili posao sa Sevillom. Barcelona je tražila veliku odštetu i tražio sam od svog agenta da učini sve što može kako bih se mogao vratiti, prisjetio se.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Posebno je emotivno govorio o utakmici protiv Manchester Uniteda u četvrtfinalu Europske lige 2023., u kojoj je njegova momčad pobijedila s 3-0, a koju je svrstao među tri najbolja susreta svoje karijere.

- Ne može se opisati atmosfera tog dana. Dva dana prije utakmice već sam znao što će se dogoditi. Najjeftiniji igrač Manchester Uniteda tada je vrijedio 70 milijuna eura, bila je to ludost, ali bilo je jasno da neće moći izdržati. Bilo je samo pitanje vremena kada će pasti, kao i Juventus (kasnije u polufinalu), rekao je Rakitić.

Za atmosferu i momčadsku energiju posebne je zasluge pripisao treneru Joséu Luisu Mendilibaru.

- Mislim da je atmosfera protiv Manchester Uniteda bila najspektakularnija koju sam doživio u životu. Ali i zato što je došao čovjek poput Mendilibara i u jednom nas jutru uvjerio da ćemo ih pregaziti (nakon 2-2 u Engleskoj). Što je napravio? Ne znam. Govorio ti je da si najbolji u onome što radiš i ti si mu vjerovao, kazao je.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Bio je sposoban podići igrača, momčad, navijače i klub te sve okrenuti na nevjerojatan način. Da tada nije došao Mendilibar, ne znam što bi se dogodilo. Natjerao te da uživaš u trenutku. Zvao me u svoj ured da popijemo pivo. Zbog Mendilibara bih skočio odakle god treba, čak i da moram slomiti nogu, dodao je Rakitić.

Prisjetio se i trenutka izlaska na zagrijavanje pred više od 40.000 navijača.

- Izašli smo se zagrijavati, a stadion je već gotovo bio pun. Pogledao bi Manchester i znao da neće spojiti dva dodavanja zaredom, zaključio je Rakitić.

Na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan u utorak će odmjeriti snage Španjolska i Hrvatska u utakmici Lige nacija.