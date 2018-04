Ivan Rakitić stresao je stativu, Roma zabila čak dva autogola!

Ivan Rakitić izveo je korner protiv Rome u 18. minuti utakmice. Netko od obrambenih igrača Rimljana odbio je loptu glavom i ona se vratila hrvatskom reprezentativcu koji je odmah iz prve izvrsno tukao prizemno u donji lijevi kut golmana Alissona.

Udarac je bio sjajan, Alisson tu nije mogao ništa, ali lopta je odsjela na stativi...

Ivan Rakitic hits the post! #Barça have had the better of play and come close to opening the scoring again, but #ASRoma are still level at 0-0. #BarçaRoma #FCBlive #UCL pic.twitter.com/rJ2P0N7JWy

Barcelona je u 38. minuti povela autogolom De Rossija. Zvuči nevjeorjatno, ali i drugi su gol Rimljani zabili sami sebi! U bizarnoj situaciji zapravo se može pisati asistencija Rakitiću. Prošao je po desnoj strani i ubacio u peterac, a tamo je u hrvanju s Umtitijem bio Manolas. Lopta je najprije pogodila stativu, potom se vratila natrag i od Manolasova koljena otišla u mrežu za 2-0 Barcelone.

#Barça go up 2-0 vs #ASRoma on another very fortuitous goal. Umtiti is being credit with it, but he didn't know much about it after Rakitic's cross hit off the defender, the post, and defender again. #BarçaRoma #FCBlive #UCL pic.twitter.com/e7bW27xrb6