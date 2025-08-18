Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOŠAO POMOĆI KLUBU

Ivan Santini se vratio kući! U novoj sezoni igrat će za Zadar

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Ivan Santini se vratio kući! U novoj sezoni igrat će za Zadar
Zadar: HNK Zadar predstavio Ivana Santinija kao novo pojačanje | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Lijepo je biti kući, se ove godine dok sam bio vani promatrao sam svoj klub i uvijek je bila želja jednog dana se vratiti. Jako sam motiviran da dam sve od sebe, rekao je Santini

Ivan Santini (36) vratio se kući! Nakon 12 godina igrat će za klub svog djetinjstva, HNK Zadar. Druga opcija za nastavak karijere bio je Hajduk, ali ništa ozbiljnog oko toga nije bilo te se Santini vratio u svoj Zadar gdje je napravio prve nogometne korake.

Zadar: HNK Zadar predstavio Ivana Santinija kao novo pojačanje
Zadar: HNK Zadar predstavio Ivana Santinija kao novo pojačanje | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Lijepo je biti kući, se ove godine dok sam bio vani promatrao sam svoj klub i uvijek je bila želja jednog dana se vratiti. Stalno me žalost neka pratila gledajući kako nam naš nogomet koji je svjetski poznat, koji je dao toliko svjetskih igrača, kako se tako nisko srozao. U meni je uvijek bila velika želja da se vratim i evo sad, Bogu hvala, došlo je vrijeme i za to. I stvarno sam jako motiviran da dam sve od sebe, da napokon svi zajedno krenemo prema naprijed i da vratimo klub tamo gdje pripada - rekao je Santini.

Santini je u svojoj karijeri nastupao u Belgiji (Standard Liege, KV Kortrijk, Anderlecht), Francuskoj (Caen), Švicarskoj (Zürich), Njemačkoj (Freiburg), a išao je i u daleku Kinu te na Bliski istok, a prošlu sezonu proveo je u Šibeniku. U Zadru će pokušati pomoći klubu da se što prije vrati u 3. HNL-Jug, a njegovo iskustvo bit će ključno u novim vremenima za klub.

Zadar: HNK Zadar predstavio Ivana Santinija kao novo pojačanje
Zadar: HNK Zadar predstavio Ivana Santinija kao novo pojačanje | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Ovo nije samo jedno pojačanje — ovo je snažna poruka. Povratak Ivana Santinija simbolizira ozbiljnost naših ambicija i snagu naše povezanosti s gradom i navijačima", objavili su iz kluba.

Zadar sezonu započinje 30. kolovoza na gostovanju kod Omiša, a prvu domaću utakmicu igraju 10. rujna protiv HNK Val na Stanovima.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk želi dovesti mađarskog veznjaka?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk želi dovesti mađarskog veznjaka?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025