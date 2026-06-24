Obavijesti

Sport

Komentari 3
VATRENA NAVIJAČICA

Ivana Knoll servirala dekolte u Torontu: 'Ajmooo HRVATSKA!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 8 min
Ivana Knoll servirala dekolte u Torontu: 'Ajmooo HRVATSKA!'
Foto: Instagram

Ivana Knoll opet je zapalila mreže u Torontu: u oskudnom izdanju bodrila je Vatrene i poručila “CROATIA let’s gooo”

Admiral

Ivana Knoll, najpoznatija navijačica hrvatske nogometne reprezentacije, ponovno privlači pozornost svjetske javnosti. Svoju vjernost "vatrenima" dokazuje i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a posljednjom objavom na Instagramu "zapalila" je društvene mreže izravno sa stadiona u Torontu.

SP 2026 Dallas: Ivana Knoll na povorci hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu SP 2026 Dallas: Velika povorka hrvatskih navijača u Dallasu uoči utakmice Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
107
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči druge utakmice grupne faze, u kojoj je Hrvatska svladala Panamu 1-0, Knoll je objavila seriju fotografija s tribina stadiona u Torontu. Odjevena u prepoznatljivu kombinaciju s crveno-bijelim kvadratićima, koja je postala njezin zaštitni znak, pozirala je u oskudnom topu i s trakom za kosu s uzorkom šahovnice, kombinirajući ih s trapericama. Kratkom i jasnom porukom "CROATIA let’s gooo" iskazala je podršku momčadi uoči važnog susreta.

Svjetska slava i dvostruka uloga u Kanadi

Ivana Knoll, 33-godišnja influencerica, model i DJ, svjetsku je slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Od tada je postala nezaobilazno lice na svim velikim natjecanjima na kojima nastupa Hrvatska, a mediji su je prozvali "najseksi navijačicom Svjetskog prvenstva". Njezina popularnost ne jenjava; na Instagramu je prati gotovo tri milijuna ljudi, a njezine objave redovito izazivaju lavinu reakcija obožavatelja iz cijelog svijeta. Ispod fotografija iz Toronta nizali su se komentari podrške i divljenja na različitim jezicima, potvrđujući njezin globalni status.

Njezin boravak u Sjevernoj Americi nije vezan isključivo uz nogomet. Paralelno s praćenjem "vatrenih", Knoll je na DJ turneji po Sjedinjenim Državama i Kanadi. Nakon utakmice protiv Paname, najavljen je njezin nastup u jednom poznatom klubu u Torontu, gdje će se družiti s obožavateljima. Time uspješno spaja dvije svoje strasti - ljubav prema glazbi i bezrezervnu podršku hrvatskoj reprezentaciji, što je postalo središnji dio njezinog javnog imidža. "Ona je djevojka Mundijala", objavio je jedan latinoamerički profil posvećen sportu.

Podrška sa svih strana

Knoll nije jedina poznata osoba koja bodri Hrvatsku u Torontu. Njezina pojava na stadionu poklopila se s najavljenim dolaskom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je također pratio utakmicu tijekom službenog posjeta Kanadi.

Ivana je atraktivnim izdanjima i pozitivnom energijom postala svojevrsna ambasadorica hrvatskih navijača, a njezina prisutnost na tribinama jamči dodatnu medijsku pozornost gdje god se pojavi. Sudeći prema objavama, njezina podrška "vatrenima" neće izostati ni u nastavku natjecanja.

Foto: Instagram
*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo svim silama vraća Livakovića, Boban pripremio milijune za Fener!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila
ZABIO NA SP-U

Tko je Ante Budimir? Iza njega je teška priča: Tata je poginuo u nesreći. Mama je sve omogućila

Zbog rata smo napustili dom 1992. u Žepču, počeo sam igrati kad je Hrvatska osvojila broncu u Francuskoj, a i žena mi je izbjeglica, iz Vukovara je, kazao je Budimir

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026