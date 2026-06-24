Ivana Knoll servirala dekolte u Torontu: 'Ajmooo HRVATSKA!'

Ivana Knoll, najpoznatija navijačica hrvatske nogometne reprezentacije, ponovno privlači pozornost svjetske javnosti. Svoju vjernost "vatrenima" dokazuje i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a posljednjom objavom na Instagramu "zapalila" je društvene mreže izravno sa stadiona u Torontu.

Uoči druge utakmice grupne faze, u kojoj je Hrvatska svladala Panamu 1-0, Knoll je objavila seriju fotografija s tribina stadiona u Torontu. Odjevena u prepoznatljivu kombinaciju s crveno-bijelim kvadratićima, koja je postala njezin zaštitni znak, pozirala je u oskudnom topu i s trakom za kosu s uzorkom šahovnice, kombinirajući ih s trapericama. Kratkom i jasnom porukom "CROATIA let’s gooo" iskazala je podršku momčadi uoči važnog susreta.

Svjetska slava i dvostruka uloga u Kanadi

Ivana Knoll, 33-godišnja influencerica, model i DJ, svjetsku je slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Od tada je postala nezaobilazno lice na svim velikim natjecanjima na kojima nastupa Hrvatska, a mediji su je prozvali "najseksi navijačicom Svjetskog prvenstva". Njezina popularnost ne jenjava; na Instagramu je prati gotovo tri milijuna ljudi, a njezine objave redovito izazivaju lavinu reakcija obožavatelja iz cijelog svijeta. Ispod fotografija iz Toronta nizali su se komentari podrške i divljenja na različitim jezicima, potvrđujući njezin globalni status.

Njezin boravak u Sjevernoj Americi nije vezan isključivo uz nogomet. Paralelno s praćenjem "vatrenih", Knoll je na DJ turneji po Sjedinjenim Državama i Kanadi. Nakon utakmice protiv Paname, najavljen je njezin nastup u jednom poznatom klubu u Torontu, gdje će se družiti s obožavateljima. Time uspješno spaja dvije svoje strasti - ljubav prema glazbi i bezrezervnu podršku hrvatskoj reprezentaciji, što je postalo središnji dio njezinog javnog imidža. "Ona je djevojka Mundijala", objavio je jedan latinoamerički profil posvećen sportu.

Podrška sa svih strana

Knoll nije jedina poznata osoba koja bodri Hrvatsku u Torontu. Njezina pojava na stadionu poklopila se s najavljenim dolaskom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je također pratio utakmicu tijekom službenog posjeta Kanadi.

Ivana je atraktivnim izdanjima i pozitivnom energijom postala svojevrsna ambasadorica hrvatskih navijača, a njezina prisutnost na tribinama jamči dodatnu medijsku pozornost gdje god se pojavi. Sudeći prema objavama, njezina podrška "vatrenima" neće izostati ni u nastavku natjecanja.

Foto: Instagram

*uz korištenje AI-ja