Ivanišević: Htio sam promjenu. Znate kako kažu – je**š trenera koji nije uspio na oba Toura!

Goran Ivanišević (53) početkom studenog postao je novi trener kazahstanske tenisačice Elene Ribakine (25). Nekadašnji najbolji tenisač svijeta bez trenerskog angažmana bio je od ožujka kada je raskinuo suradnju s Novakom Đokovićem (37). O svojoj odluci i situaciji u tenisu govorio je za Sport Klub. Ivanišević je intervju započeo izražavanjem sućuti za poginule u tragediji u Novom Sadu, pri čemu je izrazio nadu da se takvo što nikad više neće ponoviti. Potom je progovorio o odluci da se vrati treniranju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:15 [TOP 3 VIJESTI DANA] Istina o zaradi i imovini Gorana Ivaniševića: Uz trenersku plaću prima i pozamašne bonuse | Video: 24sata/Video

- Nakon Novaka teško je ikoga trenirati, pa mi je trebalo nešto sasvim drugo. Kada ste trener najvećeg tenisača svih vremena, onda vam treba nešto sasvim novo. Dakle, ili mlada igračica ili nešto sasvim s druge strane, a to je upravo WTA tour.

Nekadašnji hrvatski "as" osvrnuo se i na elemente igre koje smatra da može poboljšati kod pete igračice svijeta.

- Prije svega, moramo se bolje upoznati. Neću ulaziti u detalje, ali ima mjesta za napredak u svakom aspektu igre. Može postići bolje rezultate. Bit će jako zanimljivo. Mislim da je mnogima bilo čudno i iznenađenje kada su čuli za našu suradnju, ali nakon Novaka trebao mi je zaokret od 180 stupnjeva. S Novakom sam osvojio sve, a sada se iznimno veselim novom izazovu. Iskreno, dok sam bio na ATP touru, nisam se zamišljao u ženskom tenisu, ali trenutno se uopće ne vidim u muškom tenisu - rekao je Ivanišević.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Ribakina je često bila bolesna, mučila se s alergijama, ozljedama, a ženski tenis nije nešto s čime se susretao prije.

- Siguran sam da postoji razlog za sve to. Kada zađem dublje u cijeli proces, onda ću znati više. Ali znate kako kažu – je**š trenera koji nije uspio na oba Toura!

'Novak je i dalje jedan od najboljih'

Komentirao je i izgleda Đokovića da ponovno pokori svjetski teniski svijet.

- Ne mogu znati je li motiviran i koliko, ali onog trenutka kada odluči igrati, znači da je motiviran. Jannik Sinner (23) i Carlos Alcaraz (21) su daleko iznad ostalih, ali Novaka stavljam u skupinu s njima. Kad stvarno igra, on je i dalje najbolji na svijetu. Druga je stvar koliko želi igrati i kada, vidjeli smo to na Olimpijskim igrama - istaknuo je i dodao:

Foto: Dusan Milenkovic

- Ako izađe na teren, još uvijek može osvojiti Slam. O tome kakav će mu biti rang ovisit će i kakav će ždrijeb pasti, tj. kad treba igrati sa Sinnerom ili Alcarazom… Puno je faktora, no može li Novak to ostvariti? Da, može. Nikada ga ne biste trebali otpisati, ja to nikad ne bih učinio.