Ivanišević i Poljičak su nastavili dominaciju u parovima u Poreču

Mili Poljičak i Emanuel Ivanišević, prošlogodišnji pobjednici turnira parova na ITF World Tour natjecanju u Poreču, u utorak su nastavili svoj pobjednički niz u ovom istarskom gradu te se plasirali u četvrtfinale na prvoj postaji 54. izdanja Istarske rivijere. Oni su u prvom kolu bili bolji od Austrijanca Michael Gloeckler i Čeha Jana Hrazdila sa 7-6 (1), 1-6, 10-4.

Osijek: Trening hrvatske Davis cup reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ivaniševića i Poljička u srijedu čeka međusobni obračun u prvom kolu turnira u pojedinačnoj konkurenciji, koji nije dobro započeo za hrvatske predstavnike s pozivnicom za glavni turnir, kao ni za one koji su došli do zadnjeg kola kvalifikacija. Fran Rakonić je osvojio jedan gem (6-1, 6-0) u srazu sa Srbinom Kristijanom Juhasom, a istim je rezultatom (6-1, 6-0) Doriana Stiblika svladao Švicarac Gian Luca Tanner.

U četvrtfinale parova se u utorak plasirao i Josip Šimundža sa svojim partnerom, njemačkim predstavnikom Marcom Majdandžićem. Oni su sa 6-4, 7-5 nadigrali Talijane Gabrielea Crivellara i Pietra Romera Scomparina. Šimundža će u srijedu započeti nastup i u pojedinačnoj konkurenciji, a suparnik u prvom kolu mu je Slovenac Aljaž Jeran, koji je u zadnjem kolu kvalifikacija svladao Denija Žmaka sa 6-2, 6-7 (4), 10-5. U glavni turnir nije se kvalificirao ni Nikola Bašić, jer ga je u utorak pobijedio Talijan Lorenzo Berto sa 6-1, 6-2.

Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U utorak je u porečkom Teniskom centru Pical održano i svečano otvaranje 54. izdanja Istarske rivijere, najstarijeg profesionalnog teniskog turnira u Hrvatskoj. Glavni organizator i direktor turnira Branimir Horvat u pozdravnom je govoru istaknuo dugu tradiciju turnira i njegovu važnost za razvoj mladih tenisača te naglasio kako turnir i danas uživa veliki međunarodni ugled.

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je izrazio zadovoljstvo što grad kojem je na čelu ponovno ima čast biti domaćin otvaranja ovog prestižnog sportskog događaja. Naglasio je da Poreč kontinuirano podržava sport i međunarodne manifestacije koje doprinose promociji grada kao sportske destinacije. Važnost turnira za turizam i promociju destinacije istaknuo je direktor Turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik.