Ivanišević ima novi posao! Sjedi u stožeru mladog Francuza...

Goran Ivanišević ima novi posao! Nakon što je dugo godina bio trener jednom od najboljih tenisača ikada, Novaku Đokoviću, a onda imao i kratke angažmane kod Jelene Ribakine te Stefanosa Tsitsipasa, sada je viđen u "boxu" 40. igrača svijeta. Prije Đokovića, pomogao je Marinu Čiliću osvojiti US Open 2014.

Pokretanje videa... 01:15 [TOP 3 VIJESTI DANA] Istina o zaradi i imovini Gorana Ivaniševića: Uz trenersku plaću prima i pozamašne bonuse | Video: 24sata/Video

Riječ je o Francuzu Arthuru Filsu koji ima 21 godinu. Kamere su Ivaniševića snimile za vrijeme zagrijavanja Filsa i Quentina Halysa u drugom kolu ATP turnira u Dohi. Fils je pobijedio 2-0 u setovima (6-1, 7-6) i plasirao se u treće kolo. Filsov trener je također Hrvat, Ivan Cinkuš, te je i on bio u stožeru Francuza pa je za očekivati da će mladog tenisača trenirati i Cinkuš i Ivanišević.

Nakon meča, Fils je potvrdio da je Ivanišević dio njegovog stožera.

- Pravi prvak, osvajač Slama i trenirao je mnogo igrača. Zapravo mnogo prvaka, tako da da, pomaže mi tijekom sezone. Pokušat ćemo, ali mislim da je to dobro za mene, možda je najbolje za mene imati njegovo iskustvo kao trenera i kao igrača. Jako sretan što nam se pridružio na ovom putovanju - rekao je Fils za Tenis TV, a prenio je TennisHead.