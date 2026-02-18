Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: SNIMILE GA KAMERE

Ivanišević ima novi posao! Sjedi u stožeru mladog Francuza...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Ivanišević ima novi posao! Sjedi u stožeru mladog Francuza...
Zagreb: Goran Ivanišević odigrao je egzibicijski meč s mladom teniskom zvijezdom Lunom Vujović povodom predstavljanja zaklade UNIQUA SEE Future | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pokušat ćemo, ali mislim da je to dobro za mene, možda je najbolje za mene imati njegovo iskustvo kao trenera i kao igrača, rekao je Arthur Fils o svom novom treneru, Goranu Ivaniševiću

Admiral

Goran Ivanišević ima novi posao! Nakon što je dugo godina bio trener jednom od najboljih tenisača ikada, Novaku Đokoviću, a onda imao i kratke angažmane kod Jelene Ribakine te Stefanosa Tsitsipasa, sada je viđen u "boxu" 40. igrača svijeta. Prije Đokovića, pomogao je Marinu Čiliću osvojiti US Open 2014.

Pokretanje videa...

[TOP 3 VIJESTI DANA] Istina o zaradi i imovini Gorana Ivaniševića: Uz trenersku plaću prima i pozamašne bonuse 01:15
[TOP 3 VIJESTI DANA] Istina o zaradi i imovini Gorana Ivaniševića: Uz trenersku plaću prima i pozamašne bonuse | Video: 24sata/Video

Riječ je o Francuzu Arthuru Filsu koji ima 21 godinu. Kamere su Ivaniševića snimile za vrijeme zagrijavanja Filsa i Quentina Halysa u drugom kolu ATP turnira u Dohi. Fils je pobijedio 2-0 u setovima (6-1, 7-6) i plasirao se u treće kolo. Filsov trener je također Hrvat, Ivan Cinkuš, te je i on bio u stožeru Francuza pa je za očekivati da će mladog tenisača trenirati i Cinkuš i Ivanišević.

Video pogledajte OVDJE.

Nakon meča, Fils je potvrdio da je Ivanišević dio njegovog stožera.

- Pravi prvak, osvajač Slama i trenirao je mnogo igrača. Zapravo mnogo prvaka, tako da da, pomaže mi tijekom sezone. Pokušat ćemo, ali mislim da je to dobro za mene, možda je najbolje za mene imati njegovo iskustvo kao trenera i kao igrača. Jako sretan što nam se pridružio na ovom putovanju - rekao je Fils za Tenis TV, a prenio je TennisHead.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio
KRAJ TRANSFERA U HNL-U

Završio je zimski prijelazni rok! Evo tko je trošio, a tko zaradio

Gotov je zimski prijelazni rok u HNL-u, što znači da hrvatski prvoligaši neće moći kupovati nove igrače do nadolazećeg ljeta. Najviše je zaradio Slaven Belupo prodajom Jagušića, a najviše je trošila Rijeka
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026