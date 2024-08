Ivanišević: Novak je lud! Puno loših stvari nam se dogodilo

Proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (52) nakon raskida suradnje s Novakom Đokovićem (37) još nije pronašao novi angažman. Vrijeme bez trenerskih obaveza odlučio je iskoristiti i posjetiti Sarajevo Film Festival.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:08 Đoković i Ivanišević u Australiji | Video: Instagram/kerolaychaves

Ivanišević je s Novakom proveo pet godina tijekom kojih su osvojili niz Grand Slamova, bili prilično uspješni pa raskinuli suradnju jer su obojica rekli kako su se zasitili jedan drugog.

- Čuo sam se s Novakom za zlato na Olimpijskim igrama i kad je operirao koljeno. Meni je toliko drago zbog toga jer znam koliko mu znači, znam koliko je htio to osvojiti. Koliko je pozitivno lud, može igrati u Los Angelesu za četiri godine, ne bih se ja ništa čudio. Igrao je protiv momka 16 godina mlađeg od njega, koji je brži i koji jače udara, a u tom finalu sve se okrene, niti je bio brži od njega, niti je jače udarao. U jednom trenutku je Novak izgledao mlađe od Alcaraza, zbilja kao da sam ga ja osvojio i svaka mu čast - rekao je Ivanišević u intervjuu za Klix.ba.

Nastavio je o Đokoviću.

- Novak je najveći tenisač u povijesti i jedan od najvećih sportaša u povijesti sporta. Od njega se puno može naučiti, u pet godina smo prošli puno loših stvari, nećemo o njima, ali sve se na kraju vrati u životu.

Rekao je i koju riječ o trenutno najboljim tenisačima te povukao paralelu s velikom trojkom.

- Alcaraz nije dobar nego je fenomenalan, ne samo da je dobar tenisač nego je dobro stvorenje, pristojan zaista. Ne samo on, nego i Sinner. To su dobri momci, ponizni koji vole ovaj sport. Uvijek su nasmijani i trebat će tenisu ovakva dva igrača, Novak će tu još biti i pitat će se za neke stvari, ali kad on ode, ova dvojica su jedno pet-šest koraka ispred svih i vladat će tenisom.

- Ne možemo uspoređivati nikoga s trojkom Roger Federer, Rafa Nadal i Novak Đoković pa ni njih dvojicu. To je glupo. Ova trojica su posebna. Takvih kao ova trojka neće nikada više biti.

Otkrio je i što dalje planira.

- Vidjet ćete me u trenerskoj ulozi, rekao sam kad sam prekinuo suradnju s Novakom da do kraja devetog mjeseca neću da me nitko zove i nikakve ponude neću uzimati u obzir. Ne znam kad sam posljednji put imao dva-tri tjedna ljeta, ovo je bila perfektna prilika da imam ljeto, da imam vremena za sebe i obitelj, da dođem u Sarajevo napokon na Sarajevo Film Festival.

Najavio je da će pratiti nadolazeći US Open.

- US Open ću pratiti s odmora, navijam za Novaka, drugi je nositelj, a Alcaraz mu je na drugoj strani. Novak je željan, hoće još rekorda oboriti, i meni je favorit. Tko će biti s njim u finalu Sinner ili Alcaraz, to ćemo vidjeti.