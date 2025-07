Ivanišević o otkazu: Trebao sam biti u Torontu, ali ću na Čiovo. Jedino tata može njega trenirati

Stefanos Tsitsipas naprasno je prekinuo suradnju s hrvatskom teniskom legendom Goranom Ivaniševićem nakon samo dva turnira i razočaravajućih nastupa Grka u travnatom dijelu sezone, ispadanja u drugom kolu Hallea i drugom kolu Wimbledona.

"Suradnja s Goranom Ivaniševićem bila je kratka, ali intenzivna i zaista vrijedna etapa na mom putu. Zahvalan sam na vremenu, trudu i energiji koje je posvetio meni i mom timu. Iako sada idemo različitim putevima, imam samo poštovanje prema Goranu, ne samo zbog onoga što je postigao u tenisu, nego i zbog toga kakva je osoba. Želim mu sve najbolje u budućnosti", poručio je Tsitsipas na društvenim mrežama.

Goran je raskid dočekao na ATP turniru u Umagu, gdje je progovorio o okolnostima za HRT:

- Trebao sam biti u Torontu, ali bit ću na Čiovu - nasmijao se pa dodao:

- Jučer smo se čuli da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugome, on je odlučio ponovno pokušati s tatom. Najiskrenije ovo mislim, jedina osoba koja može njega trenirati je njegov tata. S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je obiteljski projekt. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jest. I jučer sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži.

Za vrijeme Wimbledona Ivanišević je rekao da nije vidio nespremnijeg igrača od Tsitsipasa i da je on sa svojim koljenom barem triput spremniji od njega.

- To se napuhalo, niti sam ga uvrijedio... Sve sam ja to njemu rekao, nije da sam mu to govorio iza leđa. Sad je ispalo da više ništa ne smiješ ni reći. Iskreno sam to rekao, da napravim neki efekt. Takva je to generacija. Nažalost, tako je, svi to vide. Osjeća i on to sam, i zna. Ako nisi psihički, fizički, mentalno spreman. Pogotovo mentalno da igraš par sati s najboljima, onda nemaš šanse igrati tenis. On mentalno jednostavno u Wimbledonu nije bio spreman igrati, nadam se da će uspjeti pronaći taj put. Želim mu sve najbolje, znamo koje je on rezultate imao, nije on zaboravio igrati tenis - zaključio je Ivanišević.