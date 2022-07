Ivanišević pogledao unatrag: To je bila teška i us**na godina za Đokovića. I ja sam bio u šoku

Prvi je put član trenerskog tima Novaka Đokovića (35) bio 2019. kad je srpski tenisač uzeo upravo Wimbledon, a Goran Ivanišević (50) je u nedjelju 'uzeo' sedmi trenerski Grand Slam. Nakon svega što se im se izdogađalo unatrag godinu dana, dočekali su taj naslov s posebnim olakšanjem.

- Bila je to teška i us**na godina za Novaka. Stigao je poraz u Parizu od Rafe. Naravno, od njega se na Roland Garrosu uvijek može izgubiti, ali u tom sam meču Novaka vidio kao favorita. Stiglo je i ludilo oko bodovanja. No, Grand Slam je Grand Slam, Novaku je ovo 21. i zaslužio ga je - započeo je Ivanišević za britanske medije.

Posebno je tešku situaciju prolazio u Australiji gdje je završio u 'imigrantskom pritvoru' i išao na suđenje, a na kraju bio deportiran iz zemlje zbog već opjevanih razloga s korona virusom.

- Nakon toga je trebalo proći puno vremena. Neki se nikad ne oporave od toga. Za mene je to bio veliki šok, a onda možete zamisliti kako je tek bilo njemu. Nevjerojatno je to progurao, to je za mene herojski. Trenirali smo, a nismo znali zašto. To nije lako - osvrnuo se Goran i na tu priču.

No, novi Grand Slam je tu, a prije idućih izazova slijedi odmor. Kako za Novaka, tako i za njegov trenerski stožer.

- Kao što kaže onaj film 'Dugo, toplo ljeto'. To mene sad čeka. Što se tiče US Opena, ovisno o tome hoće li se američki predsjednik Joe Biden predomisliti ili ne. Ako uspijemo otići u SAD bit će predivno, a ako ne, onda ne možemo mnogo napraviti. Svašta se može dogoditi - zaključio je Ivanišević.

