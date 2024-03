'Ivanišević voli fantazije. Novak je donio dobru odluku što je raskinuo suradnju s njim...'

Čudesno putovanje započelo je prije pet godina uoči Wimbledona, a njihova suradnja rezultirala je sa sedam Grand Slam naslova. No, ova sezona nije najbolja krenula. Prvi tenisač svijeta izgubio je u polufinalu Australian Opena pa vrlo rano izletio iz Miamija.

Bilo je jasno kako nešto ne funkcionira između njih dvojice, a uoči zemljane sezone odlučio je kako je došao kraj. Novak Đoković raskinuo je suradnju s Goranom Ivaniševićem i tako odlučio s novim trenerom napasti preostale titule do kraja sezone. To će vrlo vjerojatno biti Nenad Zimonjić.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Njihova suradnja bila je prožeta velikim uspjesima, prijateljstvom, ali i sukobima. Nerijetko se znao Đoković okomiti na svoj tim i izderati se na Gorana tijekom meča. Hrvatska legenda to mu nije nikada zamjerila, bio je to dio njihovog rituala kako bi se Novak ispuhao i motivirao. No, očito je negdje između takav ritual otišao po krivu jer je odnos zahladio i puknuo. Odlazak 'Zeca' iz Đokovićevog stožera glavna je priča u regiji, a to je prokomentirao i Radmilo Armenulić, bivši izbornik srpske Davis Cup reprezentacije.

- Presudili su rezultati. Novak je ustanovio da mu Ivanišević više ne može pokloniti pažnje koliko mu treba. Očigledno je da treninzi više nisu bili aktivni, da je došlo do zasićenja. Mislim da je Novak donio dobru odluku. Vidjet ćemo hoće li to sve biti uspješno. Moje mišljenje je da će biti - rekao je Armenulić za B92.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Armenulić je kritizirao Ivaniševića. Smatra kako ne vidi sve na terenu.

- Goran je bio moj igrač. Odlično ga poznajem. Voli fantazije, a to nije dobro za trenera. Posebno trenera koji vodi brigu o najboljem na svijetu. Plus, nisam siguran da dobro zapaža detalje u teniskoj igri.