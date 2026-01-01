Ivaniševićev posljednji štićenik progovorio o najtežim danima karijere: 'Nisam mogao hodati'

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas, koji trenutno zauzima 36. mjesto na ATP listi, izjavio je u četvrtak da je ozbiljno razmišljao o završetku karijere zbog jakih bolova u leđima tijekom prošle godine.

"Nakon poraza u 2. kolu US Opena od Nijemca Daniela Altmaiera bio sam jako uplašen. Dva dana nisam mogao hodati i tada počnete razmišljati o tome što možete očekivati u nastavku karijere. Pitao sam se hoću li više moći igrati bez bolova", izjavio je Tsitsipas u Perthu, gdje će s Mariom Sakkari nastupiti na United Cupu.

Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Nakon ispadanja u 2. kolu US Opena grčki je tenisač odigrao samo dva meča, i to u Davis Cupu. Tsitsipas navodi da se je savjetovao sa više liječnika te da je zadovoljan tretmanom liječenja koji mu je omogućio da posljednjih pet tjedana trenira bez bolova u leđima.

"Moja najveća pobjeda u 2026. godini bit će da više ne moram brinuti o tome hoću li biti u stanju završiti mečeve. Ohrabrujuće je što su treninzi za novu sezonu prošli bez bolova i nadam se da će tako ostati. Važno je da vjerujem da se mogu vratiti na pozicije na kojima sam bio i učinit ću sve što mogu da to ostvarim ", kazao je nekad treći tenisač svijeta, koji je bio finalist Roland Garrosa 2021. i Australian Opena 2023.