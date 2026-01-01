Obavijesti

Sport

Komentari 0
OTVORIO DUŠU

Ivaniševićev posljednji štićenik progovorio o najtežim danima karijere: 'Nisam mogao hodati'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ivaniševićev posljednji štićenik progovorio o najtežim danima karijere: 'Nisam mogao hodati'
Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Stefanos Tsitsipas razmišljao o kraju karijere zbog bolova u leđima! Nakon teškog US Opena, jedva hodao, ali sada trenira bez bolova i vraća se u formu

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas, koji trenutno zauzima 36. mjesto na ATP listi, izjavio je u četvrtak da je ozbiljno razmišljao o završetku karijere zbog jakih bolova u leđima tijekom prošle godine.

"Nakon poraza u 2. kolu US Opena od Nijemca Daniela Altmaiera bio sam jako uplašen. Dva dana nisam mogao hodati i tada počnete razmišljati o tome što možete očekivati u nastavku karijere. Pitao sam se hoću li više moći igrati bez bolova", izjavio je Tsitsipas u Perthu, gdje će s Mariom Sakkari nastupiti na United Cupu.

Tennis: National Bank Open
Foto: Dan Hamilton/REUTERS

Nakon ispadanja u 2. kolu US Opena grčki je tenisač odigrao samo dva meča, i to u Davis Cupu. Tsitsipas navodi da se je savjetovao sa više liječnika te da je zadovoljan tretmanom liječenja koji mu je omogućio da posljednjih pet tjedana trenira bez bolova u leđima. 

"Moja najveća pobjeda u 2026. godini bit će da više ne moram brinuti o tome hoću li biti u stanju završiti mečeve. Ohrabrujuće je što su treninzi za novu sezonu prošli bez bolova i nadam se da će tako ostati. Važno je da vjerujem da se mogu vratiti na pozicije na kojima sam bio i učinit ću sve što mogu da to ostvarim ", kazao je nekad treći tenisač svijeta, koji je bio finalist Roland Garrosa 2021. i Australian Opena 2023. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem
FOTO: KRAH OLIMPIJSKOG SNA

Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san! Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026