Obavijesti

Sport

Komentari 0
U IGRI I ENGLEZI

Ivanović kod Baturine? Insajder javlja: Prate ga, cijena je visoka

Piše Jakov Drobnjak
Čitanje članka: 1 min
Ivanović kod Baturine? Insajder javlja: Prate ga, cijena je visoka
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS

Franjo Ivanović nije u udarnoj postavi Benfice, ali jako dobro igra s klupe. Donio je pobjedu svom klubu u zadnjoj utakmici, a Como i Brighton su, navodno, zainteresirani za njegove usluge

Franjo Ivanović donio je pobjedu Benfici protiv Arouce (2-1) golom u šestoj minuti nadoknade i tako pokazao Joseu Mourinhu da mu itekako može biti koristan. Nije tajna da hrvatski napadač ne uživa povjerenje portugalskog trenera, a sada su se pojavile informacije kako dva europska kluba motre situaciju oko njega te da bi se nešto moglo pokrenuti.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Poznati turski insajder, Ekrem Konur, objavio je kako Ivanovića prate engleski Brighton i talijanski Como. Zanimljivo bi bilo vidjeti ga kao suigrača Martina Baturine i Ivana Smolčića u talijanskom prvoligašu. Como igra jako dobro ove sezone, četvrti je u talijanskom prvenstvu i bori se za Ligu prvaka. S druge strane, dolazak u Brighton značio bi igranje u najjačoj ligi svijeta i to u klubu koji je konstanta u Engleskoj.

Ipak, cijena bi mogla biti problem. Ivanović ima otkupnu klauzulu od 100 milijuna eura, uz uvjet da će se 1. srpnja 2029. smanjiti na 60. Teško je za vjerovati da će Brighton dati toliko, ali sve je moguće. Ivanović je ove sezone odigrao 36 utakmica, zabio sedam golova i dvaput asistirao. Dobar je džoker s klupe, što je pokazao u pobjedi protiv Arouce te u remiju s Portom gdje je ušao pa asistirao.

Benfica je za Ivanovića Union St. Gilloiseu dala 22,8 milijuna eura, a belgijski klub ima pravo i na 20 posto od buduće prodaje. Ivanović kao da lagano lovi formu, a hoće li ostati u Portugalu i iduće sezone, ostaje za vidjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE NA JEDNOM MJESTU

PREPOZNAJETE LI ASOVE?

NEPREMOSTIVA PREPREKA

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026