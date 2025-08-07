Obavijesti

BLISTA U NOVOM KLUBU

Ivanović oduševio sve u Benfici, evo što kaže nakon debija...

Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Ovo je tek prvo poluvrijeme, očekuje nas uzvrat doma. Sretni smo zbog pobjede, ali pred nama je još posla idući tjedan, rekao je hrvatski nogometaš nakon pobjede protiv Nice u prvoj utakmici 3. pretkola LP

Hrvatski nogometni napadač Franjo Ivanović, koji je u srijedu navečer zabio gol u pobjedi Benfice od 2-0 nad Nicom, rekao je da je sretan zbog uspješnog debija za portugalsku momčad.

- Jako sam sretan što sam u svojoj prvoj utakmici za Benficu zabio prvi gol - izjavio je 21-godišnji reprezentativac za Sport TV.

Benfica je pobijedila na gostovanju francusku Nicu u 3. pretkolu Lige prvaka, a Ivanović je zaigrao u početnom sastavu premda je prije samo tjedan dana došao iz belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisa.

U 53. minuti je zatresao mrežu za 1-0.

- Ovo je tek prvo poluvrijeme, očekuje nas uzvrat doma. Sretni smo zbog pobjede, ali pred nama je još posla idući tjedan - rekao je Ivanović.

World Cup - European Qualifiers - Group L - Gibraltar v Croatia
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Mladi golgeter je bio u napadu uz 26-godišnjeg grčkog napadača Vangelisa Pavlidisa s kojim je uspješno prijetio vratima Nice.

- Odnos s Pavlidisom na terenu bio je dobar. Trenirali smo zajedno samo tri ili četiri dana, ali ja sam se osjećao doista dobro. Sretan sam jer smo odigrali dobru utakmicu - rekao je.

Ivanović će za tjedan dana prvi put zaigrati na stadionu Luz, odnosno stadionu Svjetla, pred domaćim navijačima u Lisabonu. Po dolasku u klub odgledao je s tribine pobjedu Benfice od 1-0 nad gradskim rivalom Sportingom u Superkupu.

Foto: SL Benfica

- Nadam se da ćemo i ondje odigrati dobro, na svom stadionu i pred svojim navijačima. Jedva čekam tu utakmicu - poručio je.

Ivanović je po dolasku u Benficu rekao da se veseli nastupima za veliki klub koji ima imperativ osvajanja titula, te da želi igrati u Ligi prvaka. Prođe li njegova ekipa Nicu dijelit će je još samo jedno pretkolo od ulaska u to elitno europsko natjecanje.

- Igrat ćemo stoga kako bismo pobijedili i plasirali se u to doigravanje za Ligu prvaka - zaključio je igrač s brojem 9 na leđima.

Benfica je za njega platila klubu iz Bruxellesa 22,8 milijuna eura, a platit će mu dodatnih 5 milijuna ostvare li se dogovoreni cijevi.

