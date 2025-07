Ivanović ruši rekord hrvatskih napadača, sletio je u Lisabon: 'Ovo je velik trenutak za mene'

Hrvatski nogometni reprezentativac Franjo Ivanović u utorak kasno navečer sletio je u Lisabon gdje ga je dočekalo mnoštvo novinara, čime je i službeno otpočelo njegovo novo poglavlje u karijeri. Nakon liječničkog pregleda, koji je zakazan za srijedu, potpisat će ugovor s portugalskim velikanom Benficom u jednom od najvećih transfera u povijesti hrvatskog nogometa.

- Jako sam sretan. Ovo je velik trenutak za mene - kratko je poručio vidno uzbuđeni Ivanović po dolasku, gdje ga je dočekalo mnoštvo novinara.

Benfica u fotofinišu pobijedila Premier ligu

Posao između Benfice i belgijskog prvaka Union Saint-Gilloisea zaključen je nakon napetih pregovora, a portugalski klub je za 21-godišnjeg napadača pristao platiti fiksnu odštetu od 23 milijuna eura, koja uz bonuse može narasti na ukupno 28 milijuna eura. Ovim transferom, Ivanović ne samo da postaje peti najskuplji igrač u povijesti Benfice, već preuzima i naslov najskupljeg hrvatskog klasičnog napadača svih vremena. Skuplji transfer od njega ostvario je samo krilni napadač Marko Pjaca iz Dinama u Juventus 2016. za 29,4 milijuna eura. Ispod njega ostaju Nikola Kalinić (22,5 milijuna eura iz Fiorentine u Milan 2018.) i Mario Mandžukić (22 milijuna eura iz Bayerna u Atlético 2014.).

Ipak, put do Lisabona nije bio jednostavan. Engleski prvoligaš Wolverhampton do posljednjeg je trenutka pokušavao "oteti" Ivanovića, koristeći financijsku moć. Prema izvorima, Ivanović je na trenutak oklijevao zbog izdašne ponude iz Premier lige, no na kraju je presudila sportska vizija i veličina Benfice. Uprava portugalskog kluba, svjesna opasnosti, djelovala je munjevito kako bi osigurala potpis na ugovor koji će ga s klubom vezati do ljeta 2030.

Šesti Hrvat na Estádio da Luz: Može li Ivanović uspjeti tamo gdje su drugi stali?

Franjo Ivanović postat će šesti Hrvat koji će nositi dres lisabonskih "orlova", a povijest njegovih prethodnika ispisana je mješovitim uspjesima. Niz je 1994. godine otvorio Mario Stanić, koji se zadržao tek jednu sezonu. Nakon njega, Tomo Šokota je ostavio dublji trag između 2001. i 2005., no njegovu karijeru obilježile su brojne ozljede.

Branimir Kalaica, unatoč golu u debiju, nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi i većinu vremena proveo je u drugoj momčadi. Sličnu sudbinu doživio je i Filip Krovinović, čiji je uspon zaustavila teška ozljeda, dok je Petar Musa bio sjajan kao "džoker s klupe" u šampionskoj sezoni, prije nego što su ga prodali u siječnju 2024. Ivanović sada ima priliku ispisati novo, uspješnije poglavlje i postati prvi Hrvat koji će se u potpunosti afirmirati kao ključni igrač Benfice.

Veza Benfice i Hrvatske ima i dublju, tragičnu notu. U rujnu 1994., trojica navijača Benfice iz navijačke skupine "No Name Boys" poginula su u prometnoj nesreći u Hrvatskoj, vraćajući se s utakmice koju je njihov klub igrao u Splitu. Tako su se povezali i na koncu pobratimili sa splitskom Torcidom, njegujući dobre odnose do dandanas.

Meteorski uspon: Od Augsburga do europske elite

Ivanovićev put do vrha bio je brz i impresivan. Prošao je omladinsku školu njemačkog Augsburga, a seniorski nogomet počeo je igrati u Rijeci 2023. Njegov talent brzo je prepoznao Union Saint-Gilloise, koji ga je doveo za četiri milijuna eura. U Belgiji je eksplodirao, vodeći klub do naslova prvaka s nevjerojatnim učinkom, u 56 nastupa u svim natjecanjima zabio je 24 gola i dodao devet asistencija.

Sjajne igre donijele su mu i poziv u hrvatsku reprezentaciju 2025., za koju je u prva četiri nastupa već zabio dva gola, dokazavši da je spreman za najveću scenu.

Benfica pod novim trenerom Brunom Lageom slaže momčad za napad na sve trofeje, a Ivanović je zamišljen kao centralna figura napada, uz već pridošlog Grka Vangelisa Pavlidisa. Očekivanja su ogromna, no mladi Hrvat je svojim dosadašnjim igrama pokazao da se pritiska ne boji. Pred njim je prilika da opravda povijesni transfer i postane nova zvijezda europskog nogometa.