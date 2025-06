Ivanović: Uzeo sam dvije titule, ali slavlje u Rijeci bilo je bolje

Izbornik Zlatko Dalić u petak je okupio reprezentativce u Rijeci gdje se 'vatreni' pripremaju za početak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Hrvatski navijači u Parizu | Video: Čitatelj 24sata

Hrvatska će 6. lipnja igrati protiv Gibraltara u Portugalu dok tri dana kasnije na osječkoj Opus Areni dočekuje Češku.

Naši nogometaši pripremaju se svaki dan, bruse formu za reprezentativne akcije, a u nedjelju su na konferenciji za medije govorili Josip Stanišić i Franjo Ivanović.

- Jako lijep osjećaj osvojiti titulu, ove sam osvojio dvije. Jako mi je drago zbog Rijeke što je osvojila, zaslužila je to odličnom sezonom - rekao je Ivanović i nastavio.

Gdje se bolje slavilo?

- U Rijeci je vjerojatno bilo bolje, drugačije se u Hrvatskoj slavi, tu je bilo posebno, na Korzu. Lijepa atmosfera.

Rijeka je ove sezone uspjela osvojiti naslov.

- Prošle godine smo bili blizu tituli, sad smo osvojili. Možda je falilo to iskustvo koje su imali ove sezone. Možda u nekim manjim utakmicama trebali smo biti bolji i tada to iskoristiti do kraja. To su napravili.

Ivanović stječe potrebno iskustvo.

- Ne vjerujem da sam bolji nego ranije, iskustvo je sada tu, odigrao sam dosta utakmica. Osvojili smo jako prvenstvo u Belgiji, sada sam zreliji u nekim situacijama, to je za napadača najvažnije.

Zaradio je novi poziv izbornika Dalića.

- Jako sam sretan što sam opet tu, pozitivna trema s prvog okupljanja je prošla. Tu sam, spreman sam, nadam se da ću to minutažom dokazati.

Belgijska liga je jako zahtjevna.

- Imao sam od samog početka povjerenje trenera i kluba. Minutaža je bila tu, igrao sam konstantno, to je najvažnije. Zabijao sam golove, imao samopouzdanja.

Kako je igrati sada u lipnju nakon dugačke sezone?

- Nije lako nakon dugačke sezone, jako sam motiviran, puno mi znači što sam tu da ću dati sve od sebe.