Plan je bio da se dozira minutaža Luke Ivanušeca kako bi postupno podizao fizičku spremu, ali kako su krilne pozicije najslabija točka Dinama, povratnik na Maksimir sve je bliže prvih 11
Ivanušec je već sad spreman za prvih 11 Dinama! A jedan igrač ni u Ivankovu nije radio razliku
Nakon kiksa protiv Istre (2-2) i neuvjerljive predstave u pobjedi protiv Gorice (1-0), status trenera Marija Kovačevića opet se uzdrmao, prvi put ove sezone. Dinamu, ali pogotovo njemu samom, trebala je jedna laganija utakmica, bez stresa, u kojoj će riješiti neke nedoumice i napuniti se samopouzdanjem.
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Susret u Ivankovu bio je upravo to. Modri su slavili 4-0 protiv petoligaša Bedema i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, a ta utakmica poslužila je Kovačeviću da testira na koje igrače iz drugog plana može računati u ostatku sezone, kad raspored bude zgusnut.
Debitirali su bivši hajdukovac Iker Almena i Noah Nsoki, nekadašnji član PSG-a. Za Španjolca već znamo koliko koristan može biti, a i mladi Francuz je pokazao da ima "ono nešto". Brzonog i eksplozivan, dao je naznačiti da bi mogao biti pojačanje. Vrijedi itekako spomenuti i stopera Nikolu Radnića (18), koji je sasvim neočekivano dobio priliku od prve minute i oduševio. Ako se ovako nastavi razvijati, klub u njemu ima velikog aduta za budućnost.
Posebno nadahnut bio je povratnik Luka Ivanušec. Prije tri godine otišao je u Feyenoord za osam milijuna eura, no u Nizozemskoj nije kliknulo pa je prošle sezone pokušao oživjeti karijeru u PAOK-u, ali niti to nije bila najsretnija kombinacija. Ovoga ljeta raskinuo je ugovor s Feyenoordom i vratio se na Maksimir, mjestu gdje je igrao nogomet života. I nastavak priče krenuo je u sličnom tonu, zabio je dva gola Bedemu i djelovao razigrano, rastrčano i gladan igre. Takav pristup nedostaje ovoj momčadi, a još kad podigne fizičku spremu, uz nedvojbene kvalitete koje posjeduje, mogao bi biti i najveće pojačanje Dinama ovoga ljeta.
Njegov adut je i što su krilni igrači na početku sezone možda i najslabija karika "modrih", nedostaju prodori, asistencije i golovi, a nakon utakmice u Ivankovu, Ivanušec je, bez obzira na to što nije na stopostotnoj razini, sve bliže prvoj postavi za sutrašnji susret protiv Osijeka (17 sati) u 7. kolu HNL-a. Kovačević treba takvog igrača, koji je okomit, "bezobrazan" i ne libi se preuzeti odgovornost kad ne ide.
Ako je utakmica u Ivankovu dala naznačiti tko bi ubuduće mogao dobivati sve veću minutažu, ona je isto tako pokazala tko je zalutao u “plavu svlačionicu”. Filipinac Paul Tabinas (24) početkom godine došao je iz Vukovara za 50.000 eura. Opisali su ga kao izuzetno prodornog desnog beka sa sjajnim ubačajem, no to nije pokazao u dosadašnjih sedam nastupa. Štoviše, nije uspio raditi razliku na terenu ni protiv petoligaša.
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