Ivanušec je već sad spreman za prvih 11 Dinama! A jedan igrač ni u Ivankovu nije radio razliku

Nakon kiksa protiv Istre (2-2) i neuvjerljive predstave u pobjedi protiv Gorice (1-0), status trenera Marija Kovačevića opet se uzdrmao, prvi put ove sezone. Dinamu, ali pogotovo njemu samom, trebala je jedna laganija utakmica, bez stresa, u kojoj će riješiti neke nedoumice i napuniti se samopouzdanjem.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Bedem - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Susret u Ivankovu bio je upravo to. Modri su slavili 4-0 protiv petoligaša Bedema i plasirali se u osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, a ta utakmica poslužila je Kovačeviću da testira na koje igrače iz drugog plana može računati u ostatku sezone, kad raspored bude zgusnut.

Debitirali su bivši hajdukovac Iker Almena i Noah Nsoki, nekadašnji član PSG-a. Za Španjolca već znamo koliko koristan može biti, a i mladi Francuz je pokazao da ima "ono nešto". Brzonog i eksplozivan, dao je naznačiti da bi mogao biti pojačanje. Vrijedi itekako spomenuti i stopera Nikolu Radnića (18), koji je sasvim neočekivano dobio priliku od prve minute i oduševio. Ako se ovako nastavi razvijati, klub u njemu ima velikog aduta za budućnost.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Posebno nadahnut bio je povratnik Luka Ivanušec. Prije tri godine otišao je u Feyenoord za osam milijuna eura, no u Nizozemskoj nije kliknulo pa je prošle sezone pokušao oživjeti karijeru u PAOK-u, ali niti to nije bila najsretnija kombinacija. Ovoga ljeta raskinuo je ugovor s Feyenoordom i vratio se na Maksimir, mjestu gdje je igrao nogomet života. I nastavak priče krenuo je u sličnom tonu, zabio je dva gola Bedemu i djelovao razigrano, rastrčano i gladan igre. Takav pristup nedostaje ovoj momčadi, a još kad podigne fizičku spremu, uz nedvojbene kvalitete koje posjeduje, mogao bi biti i najveće pojačanje Dinama ovoga ljeta.

Njegov adut je i što su krilni igrači na početku sezone možda i najslabija karika "modrih", nedostaju prodori, asistencije i golovi, a nakon utakmice u Ivankovu, Ivanušec je, bez obzira na to što nije na stopostotnoj razini, sve bliže prvoj postavi za sutrašnji susret protiv Osijeka (17 sati) u 7. kolu HNL-a. Kovačević treba takvog igrača, koji je okomit, "bezobrazan" i ne libi se preuzeti odgovornost kad ne ide.

Bedem i Dinamo sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ako je utakmica u Ivankovu dala naznačiti tko bi ubuduće mogao dobivati sve veću minutažu, ona je isto tako pokazala tko je zalutao u “plavu svlačionicu”. Filipinac Paul Tabinas (24) početkom godine došao je iz Vukovara za 50.000 eura. Opisali su ga kao izuzetno prodornog desnog beka sa sjajnim ubačajem, no to nije pokazao u dosadašnjih sedam nastupa. Štoviše, nije uspio raditi razliku na terenu ni protiv petoligaša.