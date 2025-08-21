Ivanušec nakon poraza: Prečka nije ušla, nadam se da hoće u uzvratu. Sad smo osjetili Rijeku

Nogometaši Rijeke pobijedili su PAOK 1-0 u prvoj utakmici playoffa Europske lige. Jako blizu pogotku bio je igrač gostiju Luka Ivanušec koji je pogodio prečku u 20. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:21 Nova Kantrida | Video: HNK Rijeka

- Bila je teška utakmica, presudio je jedan detalj. Mi smo imali svoje šanse, a oni svoje, bili su jako dobri. Prečka nije ušla, ali nadam se da će ući u uzvratu - rekao je bivši igrač Dinama za MAX Sport pa dodao:

- Očekujem dobru utakmicu u Grčkoj, dobro ćemo se pripremiti, iskusniji smo i sad smo osjetili Rijeku.

Ivanušec je za Dinamo igrao od 2019. do 2023. i odigrao 175 utakmica te zabio 37 golova, uz 20 asistencija. U PAOK-u je od ovog ljeta i to na posudbi iz Feyenoorda.