Kovačević: Neću ni pričati o 2. poluvremenu protiv Hajduka! A nismo spustili europske kriterije

Dinamo je stigao do jedne od važnijih utakmica ove europske sezone, u Maksimir stiže Anderlecht. Utakmica 2. kola Europske lige na rasporedu je u četvrtak do 21 sat, Zagrepčani do sada na svom kontu imaju jedan bod, osvojen na gostovanju kod Hapoel Beer Sheve (0-0). Sutrašnji ogled s Belgijcima najavili su Mario Kovačević i Luka Ivanušec.

Pokretanje videa... VIDEO Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Video: 24sata/Slavko Midžor/PIXSELL

- Vjerujem da ćemo dobro reagirati, treba nam jedna dobra utakmica, svjestan sam da poslije derbija nitko nije bio sretan. Svi rade dobro, nema laganih suparnika, ali jedna pobjeda bi nas sve digla, to očekujem od momčadi - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Forma igrača? Bit će nekih promjena, i prije Hajduka sam govorio kako su uvijek nezgodne prve utakmice poslije reprezentativne stanke. Nismo bili zadovoljni, o drugom poluvremenu neću ni pričati. Radimo dobro, vjerujem da će se sad to konačno vidjeti.

Plašite li se klupskih reakcija ako ne pobijedite sutra?

- Mi svaku utakmicu želimo dobri, ne razmišljam o onome što je bilo prije. Radimo analize, pokazujemo to igračima, dat ćemo sve od sebe da pobijedimo.

Zagreb: Kovačević i Ivanušec najavili utakimcu protiv Anderlechta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nema Tabinasa, tko će zaigrati na desnom boku?

- Imamo tu Valinčića i Galešića, jedan od njih će krenuti. Mišić se vraća, Stojković je radio sjajno ovih dana, bit će spreman. Imali smo malo problema s virozom, Radeljić i McKenna su se malo žalili na to, vidjet ćemo kako će biti stanje s njima.

Kakav je Anderlecht?

- Prava europska momčad, imaju dva-tri iskusnija igrača i puno mladih pojedinaca koji su brzi, okomiti i dobro trče. Ako želimo pobjedu, moramo biti pravi, ako ćemo biti kompaktni možemo do pobjede.

U kakvom je stanju Dani Rodriguez?

- Takav tip igrača nam treba, s njim treba biti strpljiv, ima naše povjerenje. Ne smijemo ga prijevremeno staviti u vatru, računamo na njega, vidjet ćemo hoće li to biti 30 ili 60 minuta.

Zagreb: Kovačević i Ivanušec najavili utakimcu protiv Anderlechta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kovačević je nastavio...

- Puno analiziramo, sve nas nekako podsjeća na prošlu sezonu. Očekujem opet takvu reakciju od igrača. Znam da su navijači nestrpljivi, i ja bih bio, ali doći će sve na svoje mjesto. Treba nam jedan dobar rezultat da se sve okrene, onda ćemo nanizati puno dobrih utakmica. Imali smo niz od 28 utakmica bez poraza, možemo to ponoviti.

U 13 europskih utakmica (ne računajući kvalifikacije) imate samo tri pobjede. Je li Dinamo takvim rezultatima spustio svoje europske kriterije?

- Ma nismo spustili europske kriterije, i dalje želimo pobjede, ali nije lako. Dobra smo momčad, a u Europi smo imali jake suparnike. I kažnjavali su naše greške. Neću ništa najavljivati, sve će se vidjeti sutra. Moramo dići ambicije, lani smo prošli ligašku fazu u Europi, to je Dinamo radio i u najbolje vrijeme.

Da, ali sad u nokaut fazi prolazi 24 od 36 momčadi, nekad su prolazile dvije najbolje od četiri...

Zagreb: Kovačević i Ivanušec najavili utakimcu protiv Anderlechta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Sve je to slično - završio je Kovačević.

Riječ je dobio i Luka Ivanušec.

- Mislim da smo na Poljudu dobro otvorili utakmicu, kasnije je bio problem što nismo previše igrali svoju igru, već se bazirali na duge lopte. Trebali smo tražiti posjed kako smo se i dogovorili prije utakmice, sad smo u fazi da nam treba jedan pozitivan da svi budemo mirni, a moramo poraditi i na toj mentalnoj strani - rekao je Ivanušec, pa dodao:

- Teško mi je uspoređivati ovu momčad s prijašnjima, sve je stvar momentuma. Sad smo u situaciji da nemamo pozitivnih rezultata, moramo se skupiti, probat ostati što mirniji, to je ključ svega. I moramo se izvući iz ove situacije. Trebamo taj pobjednički mentalitet, to će nas izgraditi kao momčad. Bit će pun stadion, moramo dati sve od sebe, odužiti navijačima i prikazati u najboljem svjetlu.

Zagreb: Kovačević i Ivanušec najavili utakimcu protiv Anderlechta | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gdje se bolje osjećate, na osmici ili na krilu?

- To me često pitaju, nemam preferencije. Kao osmica se izvlačim lijevo, kao krilo s lijeve strane ulazim prema unutra, mogu igrati obje pozicije. Anderlecht? Ozbiljna su momčad, ali možemo igrati s njima. Imaju par brzih igrača koji mogu svima raditi probleme, moramoa biti koncentrirani, ne dozvoliti im visoki presing.

Bi li se sutra zadovoljili bodom?

- Ne bi, nikada. Moramo imati mentalitet da smo mi Dinamo, igramo doma i pred svojim navijačima. I moramo ići na pobjedu, ne bih nikako bio zadovoljan bodom - završio je Ivanušec.