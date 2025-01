Ivica Kostelić: Ideja je da sviram Led Zeppelin sa Zrinkom! A ne bi je pobijedile Vlhova i Shiffrin

Zrinka Ljutić (20) popela se na vrh svjetskog skijanja nakon prve utrke u novoj kalendarskoj godini koja se u nedjelju održala u slovenskom zimovalištu Kranjskoj Gori. 'Zizi' je nakon prve pobjede u Svjetskom kupu, do koje je došla tjedan dana ranije u Semmeringu, slavila ispred Wendy Holdener i Anne Swenn Larsson i s novih 100 bodova preuzela vodstvo u ukupnom poretku i poretku slalomašica.

A kao šlag na tortu, Zrinka je slavila u Sloveniji na 43. rođendan legendarne hrvatske skijašice Janice Kostelić i 19. obljetnice od Snježne Kraljice 2006. kada je Janica bez štapa i rukavice završila na postolju na Sljemenu.

Ivica Kostelić podijelio je svoje dojmove za HRT u razgovoru nakon velike pobjede nove hrvatske junakinje na skijama.

- Pobjeda u Kranjskoj Gori ima veću težinu nego ona prva. Jako smo ponosni, zadovoljni i sretni. Prije svega, Zrinka je ponovo pokazala da je mentalno čvrsta jer je uspjela pobijediti ponovno. U onom trenutku kada je stvorila sve preduvjete za pobjedu, jer ako možemo reći da prvi put možda je bilo nekome iznenađenje, ovoga puta nije bilo iznenađenja. Od nje se očekivalo da se može boriti za pobjedu.

Legendarni hrvatski skijaš već dugo prati Zrinkin skijaški uspon. Štoviše, Ivica je i dio tog uspona.

- Naš odnos je odličan, posebice s Amirom Ljutićem. Ovo je treća sezona u kojoj surađujemo. Ja sam zapravo Zrinku iz daljine pratio od kad je bila još dijete. Ona je bila strašno veliki talent i danas je još uvijek. Amir je vrlo staloženo i vrlo kvalitetno odrađivao taj posao. I ne samo to, nije tu samo Zrinka, tu su još sestra i dvoje braće koji su također na vrhunskoj razini u skijanju. Amir je uvijek bio sa mnom u kontaktu i kada je išlo dobro i kada je išlo slabije, isto tako i Zrinka. Drago mi je bilo vidjeti što je stasala i što sam mogao svjedočiti jednom stasanju iz dječjeg skijanja, ona je ipak još vrlo mlada, do zrelog atlete kakva je ona danas.

Ova je sezona i prva u novoj suradnji Zrinke i Atomic Skis proizvođača skija.

- Kao i obično, priča do vrha je malo slojevita. Prvo, sigurno da je to jedan dio odrastanja. Ona je apsolutno zrelija osoba nego što je bila prije. Drugo, promjena materijala. Apsolutno je to bio dobar potez i mislim da se vrlo brzo adaptirala na taj materijal. Dakle, ako govorimo o pobjeđivanju to su bile sitnice koje su je onda dovele od postolja do pobjede i do pobjeđivanja. Prvo s vrlo dominantnom prednošću, a zatim sada i daj Bože i dalje u pobjeđivanju u serijama - rekao je Ivica.

Kostelić ističe kako je Zrinka trenutačno uvjerljivi broj jedan u svojoj generaciji i da može do svjetskog vrha.

- Zrinka može jako puno. Radi se o stabilnoj osobi i mislim da je to vrlo bitno za izgrađivanje budućeg šampiona. Ona je prvenstveno orijentirana na tehničke discipline. Na koji način će se ona dalje razvijati? Hoće li se u njezinim programima uključivati brze discipline? To je odluka na njoj i na njenom ocu. Mislim da ako pobjeđuje u serijama u tehničkim disciplinama, može biti dominantna i u ukupnom poretku. Može li to učiniti ili ne, to ćemo vidjeti. Ona je trenutačno u svojoj generaciji apsolutno dominantna i sigurno ćemo je još dugo godina gledati na vrhu. Iskreno ću reći da mislim da u Semmeringu nju ne bi dobila ni Shiffrin ni Vlhova. U Krajinskoj Gori možda. Tako da ona je sada na njihovom nivou.

A Ivica je otkrio kako je dogovorio zajedničku svirku s obitelji Ljutić nakon Zrinkine prve pobjede!

- Već smo prošlih godina trenirali i naša ideja je bila da kad Zrinka prvi put pobijedi da sviramo zajedno "It's been a long time since I rock and rolled". Dakle, Led Zeppelin i na tome smo radili. Nije isključeno da ćemo negdje zasvirati zajedno. To bi bilo stvarno jako lijepo.