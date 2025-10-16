Obavijesti

Sport

Komentari 5
ULAZ JE BESPLATAN

Ivica Kostelić predstavlja film 'Freedom'. Pogledajte trailer

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Ivica Kostelić predstavlja film 'Freedom'. Pogledajte trailer
Foto: Ivica Kostelić/Facebook

Ivica Kostelić najavljuje premijeru filma "Freedom" u Zagrebu. Nakon opasnih avantura s lavinama i olujama, donosi priču o adrenalinu i skijanju. Predstavit će je diljem srednje Europe

Proslavljeni hrvatski skijaš i svestrani sportaš Ivica Kostelić oduševio je pratitelje važnom objavom. Na društvenim mrežama najavio je premijeru filma "Freedom" otkrivši datume i lokacije prikazivanja diljem Europe, a prva postaja je upravo Zagreb.

"Ponosno najavljujem premijeru filma Freedom u Zagrebu, u Kaptol Boutique Cinema 3. studenog s početkom u 19 sati. Ulaz je slobodan", napisao je Ivica uz objavu plakata za film.

Film je posvećen njegovoj velikoj strasti, slobodnom skijanju i planinskim prostranstvima. Osim zagrebačke premijere, Kostelić je najavio i prikazivanja u Innsbrucku, Obertauernu, Alpe d'Huezu, Bovcu, kao i na Festivalu gorniškega filma u Ljubljani, čime će njegova priča doprijeti do šire europske publike.

Ova najava dolazi nakon iznimno turbulentne i dramatične godine za legendarnog sportaša. Upravo je tema filma, freeride skijanje, umalo bila kobna za njega u travnju ove godine, kada ga je, prema tvrdnji lokalnog GSS-a, zatrpala lavina u austrijskom Obertauernu. Srećom, brzom reakcijom prijatelja izbjegao je tragediju. On sam je tvrdio da se kupao s djecom, da je bio "neposredni očevidac" i da je "dao podatke u proceduri poslije takvog događaja".

Samo mjesec dana ranije, u ožujku, Ivica je doživio još jednu opasnu situaciju kada ga je crnogorska mornarica spašavala tijekom veslanja kajakom u olujnim uvjetima kad je s kolegom satima bio u hladnom Jadranu na granici s Albanijom. Čini se da ga avanturistički duh nikada ne napušta, a film "Freedom" donosi djelić te strasti prema adrenalinu i prirodi.

Ljubitelji skijanja i prirode s nestrpljenjem očekuju vidjeti kakvu je priču pripremio u novom ostvarenju i hoće li u njoj otkriti nove detalje o nesrećama koje je doživio.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru
ANKETA Dalić ima ugovor do kraja Mundijala. Treba li ostati izbornik i nakon turnira?
ZAINTRIGIRAO ODGOVOROM

ANKETA Dalić ima ugovor do kraja Mundijala. Treba li ostati izbornik i nakon turnira?

Idem li prema klubu 200? Idemo prema Svjetskom prvenstvu. To je naš veliki cilj i, kad to ostvarimo, veselit ćemo se, rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon što je vodio stotu utakmicu na klupi reprezentacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025