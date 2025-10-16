Ivica Kostelić predstavlja film 'Freedom'. Pogledajte trailer

Proslavljeni hrvatski skijaš i svestrani sportaš Ivica Kostelić oduševio je pratitelje važnom objavom. Na društvenim mrežama najavio je premijeru filma "Freedom" otkrivši datume i lokacije prikazivanja diljem Europe, a prva postaja je upravo Zagreb.

"Ponosno najavljujem premijeru filma Freedom u Zagrebu, u Kaptol Boutique Cinema 3. studenog s početkom u 19 sati. Ulaz je slobodan", napisao je Ivica uz objavu plakata za film.

Film je posvećen njegovoj velikoj strasti, slobodnom skijanju i planinskim prostranstvima. Osim zagrebačke premijere, Kostelić je najavio i prikazivanja u Innsbrucku, Obertauernu, Alpe d'Huezu, Bovcu, kao i na Festivalu gorniškega filma u Ljubljani, čime će njegova priča doprijeti do šire europske publike.

Ova najava dolazi nakon iznimno turbulentne i dramatične godine za legendarnog sportaša. Upravo je tema filma, freeride skijanje, umalo bila kobna za njega u travnju ove godine, kada ga je, prema tvrdnji lokalnog GSS-a, zatrpala lavina u austrijskom Obertauernu. Srećom, brzom reakcijom prijatelja izbjegao je tragediju. On sam je tvrdio da se kupao s djecom, da je bio "neposredni očevidac" i da je "dao podatke u proceduri poslije takvog događaja".

Samo mjesec dana ranije, u ožujku, Ivica je doživio još jednu opasnu situaciju kada ga je crnogorska mornarica spašavala tijekom veslanja kajakom u olujnim uvjetima kad je s kolegom satima bio u hladnom Jadranu na granici s Albanijom. Čini se da ga avanturistički duh nikada ne napušta, a film "Freedom" donosi djelić te strasti prema adrenalinu i prirodi.

Ljubitelji skijanja i prirode s nestrpljenjem očekuju vidjeti kakvu je priču pripremio u novom ostvarenju i hoće li u njoj otkriti nove detalje o nesrećama koje je doživio.