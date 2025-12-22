Ivica Kostelić se prisjetio teškog perioda: 'Mnogi su se pitali hoće li Janica moći više hodati'

Naš legendarni skijaš Ivica Kostelić osvojio je u svojoj bogatoj karijeri četiri srebrne olimpijske medalje, kristalne globuse u slalomu 2002. i 2011. i Veliki kristalni globus 2011. godine. Kroz karijeru je proživio mnoštvo teških ozljeda, a u najnovijoj objavi na društvenim mrežama osvrnuo se na tešku ozljedu koju su on i njegova sestra te najbolja hrvatska skijašica Janica Kostelić doživjeli 2000. godine te povratak u Francusku gdje će sa svojom djecom pogledati još jednom film u kojem su njegova sestra i on glavni protagonisti.

Oboje su teško ozlijedili koljeno u tom periodu, a prognoze za Janicu bile su takve da nije trebala nastaviti s profesionalnim sportom, međutim natjecateljski duh i upornost Kostelića još jednom su prevladali. Ivica se prisjetio tih teških trenutaka kad su rehabilitaciju odradili u francuskom Serre-Chevalieru koji im je ostao u lijepom sjećanju. Tu je stigao na poziv Luca Alphanda i zadržao se gotovo mjesec dana gdje je u obližnjoj bolnici i skijalištu odrađivao rehabilitaciju.

"Serre Chevalier ima posebno mjesto u sjećanju obitelji Kostelić. Janica je ovdje u prosincu 1999. osvojila svoj prvi slalom Svjetskog kupa. Sa samo 17 godina impresivno je debitirala s prednošću od 1,78 sekundi, najavljujući tako još mnogo budućih podviga. Nažalost, samo dva tjedna kasnije, teško se ozlijedila u strašnom padu na Svjetskom kupu u spustu u Sankt Moritzu i podvrgnuta je potpunoj rekonstrukciji koljena u Baselu. Strgala je 4 od 5 ligamenata koljena i oba meniskusa. Mnogi su postavljali pitanje hoće li ikada više moći normalno hodati.

- Ja sam se ozlijedio na superveleslalomu Svjetskog kupa u Beaver Creeku u studenom 1999. i podvrgnut sam se dvijema operacijama koljena u Vailu. Tako smo i ja i moja sestra istovremeno ozlijeđeni. To su bila teška vremena za obitelj. U travnju 2000., nekoliko mjeseci nakon početka rehabilitacije, došli smo u Serre Chevalier na poziv legendarnog i domaćeg heroja Luca Alphanda. Dolina je bila zelena, a planine još uvijek bijele; ostali smo gotovo mjesec dana. Ujutro smo skijali na stazama, a poslijepodne smo išli na terapiju u bolnicu "Rhône Azur", gdje smo pod budnim okom dr. Gerarda Gaioa radili vježbe za ozlijeđena koljena. Ovaj posjet nam je ostao lijepa uspomena.

Sljedeće sezone Janica je osvojila svoj prvi ukupni Svjetski kup. Moja kalvarija još nije bila završena, ali stvari će s vremenom doći na svoje mjesto. Ove sezone posjećujem Serre Chevalier prvi put od tada, ovaj put sa svojom obitelji. Lijepo je podsjetiti se na uspomene. Kako bismo proslavili te uspomene, večeras će se ovdje prikazivati ​​film "Gnothi Seauton", a moja će djeca prvi put vidjeti taj film", napisao je Kostelić na društvenom mrežama.

Na isto mjesto vratio se nakon 25 godina što je u njemu probudilo lijepe uspomene. Upravo će se ondje u ponedjeljak održati prikazivanje filma o Ivici i Janici 'Gnothi Seauton', a njegova djeca imat će priliku na ovom, po njemu iznimno važnom mjestu, po prvi puta pogledati taj film.