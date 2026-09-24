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Ivica Kostelić u novoj avanturi! Čeka ga iznimno brutalna utrka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ivica Kostelić u novoj avanturi! Čeka ga iznimno brutalna utrka
Foto: instagram
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Regata Vendée Globe s pravim se razlogom smatra jednim od najzahtjevnijih sportskih izazova na planeti. Radi se o brutalnoj solo utrci oko svijeta, bez ikakvog zaustavljanja i bez vanjske asistencije

Admiral

Ivica Kostelić, jedan od najuspješnijih hrvatskih sportaša u povijesti, službeno je okrenuo novu stranicu u svojoj karijeri. Nakon dugogodišnje dominacije na skijaškim stazama, legendarni olimpijac u potpunosti se posvetio jedrenju, a sada je službeno pokrenuo kampanju za sudjelovanje na najtežoj regati na svijetu, poznatoj kao Vendée Globe. Svoj je morski projekt odlučio graditi iz Cannesa, francuskog grada koji u povijesti obitelji Kostelić nosi iznimno emotivno značenje.

Sve počinje u Cannesu, poručio je Kostelić putem svog profila na Instagramu, gdje je s velikim ponosom objavio da je postao član prestižnog Yacht Club de Cannes. Upravo će taj slavni klub biti domaćin njegovog novog IMOCA projekta, s kojim planira pokoriti svjetska mora. Uz seriju fotografija koje prikazuju nasmijano lice našeg proslavljenog skijaša u pravom nautičkom okruženju, Ivica je svojim pratiteljima otkrio zašto je baš ovaj grad na francuskoj rivijeri odabran kao idealna polazišna točka za takav pothvat.

Foto: instagram

Njegov otac i dugogodišnji trener, Ante Kostelić, igrao je rukomet za lokalni klub AS Cannes od 1970. do 1975. godine. U tom je razdoblju Ante ostavio iznimno dubok trag, pomogavši klubu da napreduje iz treće u prvu francusku ligu, te je ostao zapamćen kao jedan od najuspješnijih igrača u njihovoj povijesti. Ivica je u svojoj objavi sjetno istaknuo kako je upravo razdoblje provedeno u Cannesu oblikovalo očev mentalni sklop, što je kasnije imalo presudan utjecaj na njegov specifičan trenerski rad i nevjerojatan sportski razvoj kojeg su ostvarili on i sestra Janica.

Uspon prema oceanskom Everestu

Regata Vendée Globe s pravim se razlogom smatra jednim od najzahtjevnijih sportskih izazova na planeti. Radi se o brutalnoj solo utrci oko svijeta, bez ikakvog zaustavljanja i bez vanjske asistencije. Natjecatelji se neprestano suočavaju s ekstremnim vremenskim uvjetima, posebno u surovom Južnom oceanu, a brodovi klase IMOCA dizajnirani su upravo za takve nadljudske napore. Kostelićev je ultimativni cilj sudjelovati u izdanjima utrke 2028. i 2032. godine, a za upravljanje ovim iznimno složenim i ambicioznim projektom udružio je snage sa specijaliziranom agencijom The Blue Bureau.

​- Postati članom Yacht Cluba de Cannes za mene ima posebno značenje jer je Cannes dio povijesti moje obitelji preko mog oca - poručio je nedavno Kostelić okupljenim medijima tijekom predstavljanja.

Đurđevac: Ivica i Ante Kostelić sudjelovali na projekciji dokumentarnog filma 'Dnevnik pobjednika'
Đurđevac: Ivica i Ante Kostelić sudjelovali na projekciji dokumentarnog filma 'Dnevnik pobjednika' | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

​- Činjenica da ovdje mogu graditi svoj projekt stvara snažnu poveznicu između te obiteljske priče, mog vlastitog puta i avanture koja je tek preda mnom - dodao je.

Ovim je strateškim potezom Ivica postao prvi jedriličar u povijesti koji je odabrao upravo klub iz Cannesa kao bazu za ovakav masivni Vendée Globe projekt. Nakon čak četiri osvojena olimpijska srebra, svjetskog zlata u slalomu i Velikog kristalnog globusa 2011. godine, Kostelić je već odavno dokazao svoju posvećenost i strast prema oceanu. Njegov prijelaz sa snježnih padina na nemirna mora proteklih je godina okrunjen brojnim uspjesima, među kojima se posebno ističe osvajanje Class40 Mediterranean Trophyja prošle godine.

(*uz korištenje AI-ja)

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