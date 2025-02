Ivica Kostelić zasvirao i 'zapalio' atmosferu na skijaškom SP-u

Svjetsko skijaško prvenstvo u Saalbachu je otvoreno! Prva disciplina bila je ekipna paralelna utrka, a u njoj je najuspješnija bila Italija. No, više od same utrke pažnju je privuklo otvaranje, posebno za sve hrvatske gledatelje.

Pokretanje videa... 01:33 Ivica Kostelić na Sunset Sports Media festivalu | Video: Josip Tolić/24sata

Priča ceremonije otvaranja pratila je djecu Laurenz i Romi, koji sanjaju da jednog dana postanu vrhunski skijaši. Njih dvoje putovali su kroz Austriju i susretali brojne velikane sporta, uključujući Alexandera Van der Bellena, koji se obratio ljubiteljima skijanja putem video poruke.

Ubrzo nakon toga, maskirani Wolfgang Amadeus Mozart prošao je kroz cilj u Saalbachu i pokušao animirati publiku izvedbom Falcove uspješnice "Rock Me Amadeus". Dok je Mozart napuštao ciljno područje, video isječak prikazao ga je kako se probija do Salzburške filharmonije, što je neke TV gledatelje ostavilo pomalo zbunjenima. Orkestar je potom izveo austrijsku himnu.

U pauzi između četvrtfinala i polufinala, bend Masters of Disaster dobio je priliku nastupiti, a dio grupe je i proslavljeni hrvatski skijaš Ivica Kostelić. Osim njega skupinu čine Jan Hudec i Max Franz, a bend je izvedbom dodatno podigao atmosferu. Tri bivša skijaša Svjetskog kupa i osvajača medalja na Svjetskom prvenstvu izveli su obradu pjesme "Seven Nation Army" grupe The White Stripes.

Djelić izvedbe Kostelić je podijelio na Instagram profilu.

