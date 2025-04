Ivica Obrvan: Zaslužen plasman Španjolki na Europsko, odnosno Svjetsko. Časno smo izgubili...

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija neće igrati na trećem Svjetskom prvenstvu zaredom. Španjolska je u uzvratu dodatnih kvalifikacija u Algecirasu nadoknadila gol minusa iz Koprivnice i slavljem 23-17 izborila završni turnir krajem godine u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Izbornik Ivica Obrvan tijekom utakmice gubio je živce i nervozno reagirao u niz situacija, nije uspio primiriti djevojke da ponove igru iz prve utakmice. Nakon dva razlike na poluvremenu, u nastavku je prednost rasla za domaće.

- Čestitao bih djevojkama na obje utakmice u kojima su se hrabro borile. U Koprivnici gdje smo pobijedili i ovdje, na iznimno teškom terenu, vidjeli ste koliko bučan, protiv uglednog i moćnog protivnika. Najveći dio utakmice ili gotovo cijelu smo obrambeno bili dobri, parirali - rekao je Obrvan kojemu se potkrao lapsus:

- Na kraju je ispalo pet, šest razlike, zaslužena pobjeda Španjolske i plasman na Europsko prvenstvo, odnosno Svjetsko, ja im čestitam na tome. Pohvalio bih svoje igračice na stvarno dvije iznimno hrabre utakmice gdje su bile jako dobre. Obrana je bila jako dobra, na čelu s vratarkama, danas nismo napadački pronalazili rješenja ili, bolje rečeno, nesigurnost je produbilo dosta promašenih zicera koje smo uspijevali teško mukom probiti protiv njihove dobre obrane, kao što je bila i naša, na čelu s njihovom golmanicom. Određen broj zicera, a bilo ih je dosta, koji su nas trebali ostaviti u samopouzdanju, nismo uspijevali realizirati.

- Početak drugog poluvremena, na otvorenoj utakmici, dopustili smo da nam Delgado s igračicom više, pa dvije, pa tri igračice više, što je rijedak slučaj, postigne nekoliko golova zaredom i one su se odvojile na četiri, pet razlike u onakvoj fantastičnoj atmosferi to je bilo teško stizati. Na kraju, njihova zaslužena pobjeda, međutim borili smo se do kraja i časno izgubili, rekao bih - kazao je Obrvan.

Već u ranoj fazi utakmice, u sedmoj minuti, kapetanica Katarina Ježić ozlijedila je koljeno.

- Sigurno nas je to poremetilo na određen način, prije svega u obrani, a i u napadu. Vidim da smo završili utakmicu bez gola s pozicije pivotmenice. Iako smo imali tri, promašili smo nakon izlaska Keti nekoliko dobrih zicera. Poremetilo je, vjerojatno je bio šok. Ali obrambeno smo dobro pokrpali obrambenu stranu gdje je ona ordinirala, da tako kažem. Poluvrijeme 9-7, gdje smo postigli sedam golova, one devet. Mi smo promašili u tom periodu čak dva sedmerca, govorilo je da jedna i druga ekipa igraju jako dobru obranu na čelu s golmanicama, a da je napad bio relativno slab. To se nastavilo i u drugom poluvremenu, s tim da su se one u segmentu napada malo poboljšale, prije svega individualno, ova So Delgado koja je individualnim kvalitetama napravile razliku što je kasnije bilo teško stizati - rekao je Obrvan.

Istaknuo je dobre izvedbe dviju mladih igračica i podvukao:

- Napad hrvatske reprezentacije je u ovom trenutku problematičniji nego obrana, to je jasno. Nemamo veliki roster, nemamo veliki broj igračica koje kucaju na vrata reprezentacije. Iznimno sam zadovoljan i sretan da smo ove dvije mlade igračice koje smo odlučili u ovako važnoj utakmici staviti u 16 ne samo prosjedile na klupi, nego da je Iva Bule odigrala, nakon Ploča gdje igra jako važnu ulogu cijele sezone za klub, igrala 20-25 minuta, postigla dva gola, izborila se za još dvije, tri dobre prilike koje je na neiskustvo možda promašila, pokazala zavidnu rolu u obrani. Drago mi je da sam vidio da se u budućnosti na nju može računati. Dao sam desetak minuta, možda malo više, Ivi Zrilić na poziciji srednjeg vanjskog. Organizirati igru reprezentacije prvi put na ovakvoj utakmici, a da ti ujedno bude prvi nastup za reprezentaciju nije jednostavno. Ona je pokazala određene kvalitete koje je svrstavaju da je s pravom tu i da možemo na jednu i drugu Ivu računati u budućnosti.

Lucija Bešen imala je 15 obrana, ali nije mogla parirati parirati domaćoj Mercedes Castellanos.

- Nismo ostvarile cilj, nismo se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali ovo je bila ozbiljna utakmica na teškom gostovanju. Cure su dale sve od sebe od prve do zadnje minute. Obrana nam je bila nivou cijelu utakmicu, bilo je problema u napadu. Teško smo se prilagodile njihovu igru u prvom poluvremenu i kasnije je njihova golmanica dominirala kroz cijelu utakmicu. Tu je bio nedostatak i takva razlika na kraju. I golmanica je imala dan, proglašena je MVP-om. Ne mogu reći da nismo stvarale šanse, da napad nije organiziran, da cure nisu htjele. Jednostavno, nismo pogađale golove u mrežu i tu je bio problem. Treba nam vremena da analiziramo, da vidimo gdje smo griješili i vidjet ćemo što i kako dalje - kazala je Bešen.

Tina Barišić zabila je tri gola, nijedna igračica nije više, toliko je zabila i Klara Birtić.

- Jedino što mogu je čestitati Španjolskoj, bile su bolje u svakom segmentu igre danas. Borile smo se do kraja, probale smo, izmijenjale, sve smo igrale... Nažalost, promašile smo previše zicera i Španjolska nas je zasluženo pobijedila. Kako je nas nosila domaća publika u Koprivnici, tako je njih danas ovdje. Nisu igrale toliko bajno, ali nismo zabile svoje zicere. Kad smo dolazile do njih, opet nam je napad bio problem. Opet smo obranu jako dobro igrale, Lucija je dobro branila. Trener je pokušavao sve, malo svježije krvi, ali nije išlo. Jedino možemo čestitati Španjolskoj - rekla je Barišić.