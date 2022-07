Ivica: Skiper u brodu kraj moga je nestao. Molim se za njega...

Prošlo je dva dana od početka 4. izdanja regate Drheam cup za veliku nagradu Francuske u offshore jedrenju. Riječ je o regati samaca što drugim riječima znači da je svatko od sudionika regate sam na jedrilici.

Izazov je to i pothvat samo za najveće avanturiste. Pogotovo jer ruta obuhvaća prijelaz preko Biskajskog zaljeva koji nikada nije bio gostoljubiv prema moreplovcima.

Cijela ruta je prilično zahtjevna što se nažalost pokazalo već drugog dana. U tragičnom događaju prevrnula se jedrilica 10 nautičkih milja od jedrilice našeg Ivice Kostelića o čemu je proslavljeni hrvatski skijaš, danas avanturist, obavijestio javnost na Facebooku.

"Breaking news.

Prevrtanje trimarana "Lodigroup" 10 nm od moje pozicije. Nažalost, primio sam obavijest kada sam bio već 20 nm niz vjetar. Za skiperom se traga.

Vjetar N 25-35 čvorova (srećom u krmu), more 3-4 metra vrlo strmo s velikim krijestama koje se lome. Nosio sam A6 spinaker do strašne štraorcade na 35 čvorova, imao sam sreće da je jarbol ostao na mjestu. Od tada samo safe mode: genova i 2 krata glavnog i tako će ostati tijekom noći. Vjetar će puhati oko 30 čv do sutra ujutro.

Moje molitve su uz skipera "Lodigroup".

Pozdrav sa Atlantika", napisao je Ivica.

Inače, radi se o samačkoj regati od 1000 milja koja starta iz Cherbourga, prelazi La Manche i prolazi pored rta Land's End te nastavlja prema hridi Fastnet. Slijedi duga traversada Irskog mora i Biskajskog zaljeva do točke okreta kod Royana, a zatim ide uz francusku atlantsku obalu prema sjeveru i cilju u luci La Trinite sur Mer. Samo za najhrabrije i najodvažnije.

