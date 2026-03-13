Ivica Zubac debitirao za Pacerse u porazu, Jokić režirao preokret Nuggetsa. Dončić brojao do 51

NBA noć s četvrtka na petak donijela je pregršt uzbuđenja. Nevjerojatan povratak Denver Nuggetsa koji su nadoknadili 20 koševa zaostatka protiv San Antonio Spursa, povijesni podvig Shaija Gilgeous-Alexandera u pobjedi Oklahoma Cityja nad Bostonom te dugo iščekivani debi hrvatskog centra Ivice Zubca u dresu Indiana Pacersa. Luka Dončić zabio je 51 koš u pobjed Los Angeles Lakersa protiv Chicago Bullsa.

Jokić i Murray režirali nevjerojatan povratak

Iako su igrali bez svoje mlade zvijezde Victora Wembanyame, San Antonio Spursi su veći dio utakmice izgledali kao bolja momčad. Furiozno su ušli u treću četvrtinu i stvorili ogromnu prednost od 20 koševa razlike. Činilo se da je Denver na koljenima i da Spursi grabe prema novoj pobjedi. No, tada se probudila zvjerska momčad iz Colorada. Predvođeni nezaustavljivim dvojcem, Nikolom Jokićem i Jamalom Murrayem, Nuggetsi su započeli jedan od najvećih preokreta sezone. Malo po malo topili su prednost, da bi u posljednjoj četvrtini potpuno eksplodirali i dobili taj period igre rezultatom 42-25.

Nikola Jokić je upisao još jedan monstruozan triple-double s 31 košem, 20 skokova i 12 asistencija, dok je Jamal Murray bio nezaustavljiv u napadu, utrpavši čak 39 koševa. Upravo je Murray tricom četiri minute prije kraja donio Denveru prvo vodstvo na utakmici (121-119), nakon čega Spursi više nisu imali odgovor. Denver je na kraju slavio 136-131 i pokazao zašto su jedni od glavnih kandidata za naslov.

Zubac debitirao u porazu, ali ostavio sjajan dojam

Nakon više od mjesec dana čekanja, oporavka od ozljede gležnja i prilagodbe na novu sredinu nakon razmjene iz Los Angeles Clippersa, Ivica Zubac debitirao je za Indiana Pacerse. Hrvatski centar bio je na ograničenoj minutaži te je igrao samo u prvom poluvremenu protiv Phoenix Sunsa, no i u tih 16 minuta pokazao je zašto su ga Pacersi toliko željeli. Upisao je osam koševa uz odličan šut 4/6, uhvatio šest skokova i podijelio dvije asistencije, a njegov utjecaj na igru bio je vidljiv u svakom trenutku.

Zubac je donio čvrstinu pod obruč, postavljao sjajne blokove koji su otvarali prostor suigračima, a posebno je profitirao Andrew Nembhard koji je većinu od svoja 23 koša zabio upravo u prvom dijelu. Njegova prva asistencija bila je sjajno dodavanje iz udvajanja za Ethana Thompsona, a druga je uslijedila nakon ofenzivnog skoka, kada je pronašao Jaracea Walkera za atraktivno zakucavanje. Unatoč dobrom dojmu Zubca, Pacersi su upisali 11. uzastopni poraz. Sunse su do pobjede 123-108 vodili fantastični Devin Booker s 43 i Jalen Green s 36 koševa. Trener Pacersa Rick Carlisle bio je zadovoljan onim što je vidio od hrvatskog centra.

‌- Zu je jedinstvena kombinacija veličine i vještine. Postoji element snage u njegovoj igri kakav vjerojatno nismo vidjeli u ovoj organizaciji još od Hibberta. On dodaje, hvata, sjajan je finišer oko obruča i skače - rekao je trener Carlisle.

Gilgeous-Alexander srušio Chamberlaina, Thunder slavio u drami

U sjajnom okršaju dvije moćme momčadi, Oklahoma City Thunder je u triler završnici svladao Boston Celticse 104-102. Utakmicu je obilježio Shai Gilgeous-Alexander, koji je s 35 postignutih koševa ispisao povijest NBA lige. Bila mu je to 127. uzastopna utakmica u kojoj je postigao 20 ili više koševa, čime je srušio legendarni rekord Wilta Chamberlaina koji je stajao još od 1963. godine. Pobjednik je odlučen u posljednjim sekundama kada je Chet Holmgren, 0,9 sekundi prije kraja, pogodio dva slobodna bacanja za konačni rezultat. Kod Celticsa je najbolji bio Jaylen Brown s 34 koša.

Čudesna večer Luke Dončića

Slovenski košarkaš zabio je 51 koš u pobjedi LA Lakersa protiv Chicago Bullsa 115-110. To mu je najviše koševa u dresu momčadi iz "grada anđela", a time je potvrdio da je u fantastičnoj formi. U zadnje četiri utakmice nije ubacio manje od 30, a protiv Bullsa je eksplodirao. Nedostajala mu je jedna asistencija za "triple-double" jer je uz 51 koš imao i 10 skokova. Pratio ga je Austin Reaves sa 30 ubačaja, dok je LeBron James dodao 18.

