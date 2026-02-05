Obavijesti

Sport

Komentari 5
VESELA VIJEST

Ivica Zubac postao je otac!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ivica Zubac postao je otac!
Foto: Instagram

Clippersi razbijeni od Clevelanda 124-91! Hardenova zamjena odjeknula, ali bez Zupca, koji je postao tata. Kawhi Leonard briljirao s 25 poena, ali nije bilo dovoljno

Admiral

Los Angeles Clippersi baš se i nisu snašli na teškom gostovanju protiv Cleveland Cavalierse, koji su slavili 124-91 samo dan nakon bombastične razmjene između upravo ove dvije momčadi. Podsjetimo, momčad iz "grada anđela" razmijenila je 11-erostrukog All-Stara James Hardena (36) za Dariusa Garlanda (26), čime su ambicije Clippersa pretrpjele ozbiljan udarac.

Clippersi su u srijedu bili bez hrvatskog reprezentativca Ivice Zupca (28), koji je iz obiteljskog razloga propustio utakmicu. Naime, Hrvat visok 213 centimetara postao je otac. Njegova supruga Kristina rodila je malenu djevojčicu, a paru je ovo prvo dijete.

Foto: Instagram

Zbog toga je "potegao" Kawhi Leonard s 25 koševa i sedam skokova, a John Collins je bio solidan s 19 koševa. Međutim, Cleveland je praktički u prvoj četvrtini riješio pitanje pobjednika, s obzirom na to kako je rezultat bio 36-18. Na poluvremenu je bilo 62-42 i tu je bio kraj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Salah odlazi iz Liverpoola? Musa spreman za povratak u europski nogomet

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara
SRETAN 41. ROĐENDAN

FOTO Bio je krezubi klinac, sad mu sjeda pola milijarde dolara

Cristiano Ronaldo danas slavi 41. rođendan. Potpisao je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine, a uz plaću i brojne bonuse, zaradit će pola milijarde eura! No u zadnje vrijeme pojavile su se i trzavice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026