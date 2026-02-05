Ivica Zubac postao je otac!

Los Angeles Clippersi baš se i nisu snašli na teškom gostovanju protiv Cleveland Cavalierse, koji su slavili 124-91 samo dan nakon bombastične razmjene između upravo ove dvije momčadi. Podsjetimo, momčad iz "grada anđela" razmijenila je 11-erostrukog All-Stara James Hardena (36) za Dariusa Garlanda (26), čime su ambicije Clippersa pretrpjele ozbiljan udarac.

Clippersi su u srijedu bili bez hrvatskog reprezentativca Ivice Zupca (28), koji je iz obiteljskog razloga propustio utakmicu. Naime, Hrvat visok 213 centimetara postao je otac. Njegova supruga Kristina rodila je malenu djevojčicu, a paru je ovo prvo dijete.

Foto: Instagram

Zbog toga je "potegao" Kawhi Leonard s 25 koševa i sedam skokova, a John Collins je bio solidan s 19 koševa. Međutim, Cleveland je praktički u prvoj četvrtini riješio pitanje pobjednika, s obzirom na to kako je rezultat bio 36-18. Na poluvremenu je bilo 62-42 i tu je bio kraj.