Ivica Zubac sjajan u debiju za Clipperse, Babo opet briljantan

Prije samo dva dana promijenio je klub, ali prvu utakmicu odigrao je kao da je mjesecima s tim igračima. Ivica Zubac, talentirani hrvatski centar, umalo je imao double-double u debiju za Los Angeles Clipperse.

U pobjedi protiv Bostona 123-112, Zubac je počeo u startnoj petorci, zabio je 12 koševa uz šut 5/10, slobodna bacanja gađao je 2/3, a imao je 9 skokova i tri blokade.

Podsjećamo, zadnjeg sata prijelaznog roka Los Angeles Lakersi 'trejdali' su Zupca u redove gradskog rivala Clippersa.

- Odličan početak! Uvijek je lijepo dobiti Celticse - napisao je Zubac na Twitteru.

Great way to start it off! Always feels good to win against Celtics @LAClippers