Ivković: Hajduk u ovoj situaciji ne može više, treba mu pet-šest pojačanja. A Dinamo nije pravi

Bivši trener Lokomotive, Slaven Belupa, Rudeša i zaprešićkog Intera Tomislav Ivković (62) u svom je stilu komentirao proteklo kolo HNL-a u emisiji Stadion na HTV-u. U fokusu je, naravno, bio Jadranski derbi i pobjeda Rijeke kod Hajduka (2-1).

- Čudi me da se Ivan Leko može toliko motivirati u prijateljskim utakmicama koje je imao za vrijeme priprema. Svi znamo, kad počne prvenstvo, počne druga muzika. Previše je vjerovao u kvalitete svojih igrača, nije mi jasno na koji način su mu pokazali kvalitete igrača. Imao je puno veća očekivanja nego što sad zna - rekao je Ivković i dodao:

- Hajduk jednostavno nema kvalitetu da može igrati na način na koji bi htio Leko ili svaki drugi trener koji dođe ako mu ne dovedu pet-šest kvalitetnih igrača, ali pojačanja. U ovoj situaciji Hajduk ne može više. Leko nije poznavao dovoljno momčad, to je razlog za poraze u kontinuitetu. Karoglan je znao što igrači mogu, a izvukao je maksimum. Je li bila komunikacija između njih, ne znam, ali Leko nije pripremljen za HNL na način na koji bi trebao biti, sigurno nije.

Treba li Leko promijeniti sustav, da ne forsira trojicu u zadnjoj liniji?

- On ne može biti rob samo jednog sustava. Koji god sustav igra, s trojicom iza moraju biti dvojica igrača koji su neka krila, ali nisu prava. On nema kreativnosti. Svaki trener hoće igrati nogomet. Ne možeš ovisiti samo o Krovinoviću, imaš Pukštasa koji igra za Solin drugu ligu. I kad dođeš na ovakvu čvrstu i agresivnu Rijeku, onda to ovako prolazi - kaže Ivković.

Izdvojio je mladog igrača Rijeke Matiju Frigana (19) koji je zabio drugi gol.

- Frigan igra u sjajnoj formi, gledao sam ga dok je bio u Dragovoljcu. Nagovijestio je da je talent koji može igrati sjajnu budućnost. Liči mi na Olića. Prgav je, bezobrazan, napravi prekid, dosadan je Bogu i narodu. Ušao je iza desnog beka i stopera i zabio, prati akciju i opasan je po gol. Dečko koji zaista obećava.

Pohvalio je i Sergeja Jakirovića koji je izvukao sedam bodova u prve tri utakmice.

- Napravio je sve što je trebao. Za razliku od Leke, on poznaje HNL koji nije toliko kvalitetan koliko se priča. Liga se izjednačila. Dinamo je iznad svih, a sve ove momčadi svatko svakog može dobiti. Treneri uče, svi se spremaju, nitko nikog ne može iznenaditi taktičkom varijantom ako igraju s tri ili četiri. Očistio je uz pomoć kluba što je trebao, došli su novi igrači. Do 39. minute nije Rijeke bilo nigdje, ali to je nije poremetilo. Nisu razmišljali o onom što je bilo, nego što dolazi. Čestitam im na tome. Sad ih je možda i pomazio rezultat, imaju više bodova nego što su očekivali. Ali sad dolazi najteže. Imala je više problema dosad na Rujevici. Ako uđe u kontinuitet pobjeda kod kuće, onda će se penjati.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Slaven Belupo iznenadio je Dinamo i remizirao u Koprivnici 1-1.

- Slaven je imao bolje šanse drugo poluvrijeme, izgledao više kao momčad. Dinamo ne mogu analizirati kao sve druge momčadi. Dinamo je neprikosnoven u HNL-u, mora se pripremati za Europu. Možda imaju vremena dovesti neke igrače koji bi pojačali kadar. Kad fale tri-četiri igrača, to nije isti Dinamo. Ušli su dobro u utakmicu, poveli i nisu iskoristili vjetar da zabiju drugi gol i završe utakmicu.

Nastavio je o "modrima".

- Dinamo nije pravi, a jedan od većih razloga je manjak prijateljskih utakmica. Igrali su samo jednu, a drugu nisu ni trebali igrati jer su bili uvjeti za vaterpolo, a ne nogomet. Tu se ozlijedio Petković, uz Oršića najbolji igrač. Sva situacija oko kluba... Naravno da Čačiću nije svejedno, sluša o stvarima o kojima ne bi trebao slušati, ima puno većih problema. I to se odrazilo na momčad. Dinamo će sigurno biti kroz igre bolji, ali mora se podići na n-tu potenciju inače će imati puno problema kroz Ligu prvaka.

Što je sa zamjenama?

- Bočkaj nema toliko samopouzdanja jer ga je trener vadio u poluvremenu. Emreli nije krilo, pričamo da nećemo pustiti Menala, a igra 12-13 minuta. Čini mi se da se opredijelio, da neće sačekati igrače bio vrhunski ili ne. A ne da ćeš ga vaditi poslije prve greške. Mišić? To je vrlo bitan igrač, Dinamo je bez njega igrao i protiv Bodoa, on može iznijeti loptu, ima kvalitetu i mirnoću i to se odrazi kad nemaš ni Petkovića ni Ivanušeca. A Slaven Belupo može biti nezgodan.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lokomotiva je kod kuće pobijedila Osijek 1-0.

- Lokomotiva bolja, pametnija i inteligentnija. Zasluženo su pobijedili, trebali su još izraženije. Osijek, iznenađenje koje su najavili nismo uspjeli vidjeti. Trener je rekao da im vrijeme nije odgovaralo. Lokomotiva je dala Osijeku da ima veći posjed pa uključila poznatu polukontru i kontru s opasnim igračima koje ima. Ako Kačavenda i Vasilj budu zdravi, donijet će prevagu i veću kvalitetu Lokomotivi. Trebaju raditi, ne pričati, a sigurno mogu napraviti ugodno iznenađenje, neugodno za neke momčadi.

Rene Poms iznenadio je postavljanjem Ivana Fiolića u prvi sastav nakon što nije igrao čak pet mjeseci.

- Fiolić je igrao nakon dugo vremena, nije igrao Lovrić. Žao mi je kroz kakvu kalvariju prolazi otkako je došao. Nije ni približno kvaliteti kakvu je pokazivao u Gorici. To fali Osijeku, ali on je dosta nervozan. Osijek je promijenio neke igrače. Možda je očekivao previše od ove utakmice, možda je podcijenio Lokomotivu, a nju ne smiješ podcijeniti. Ima kvalitetu individualnu i momčadsku i treba je ozbiljno shvatiti.

Gorica je izgubila od Šibenika 3-0 i jako se udaljila ostanku u ligi.

- Najveći joj je problem kvaliteta igrača. Nije na nivou na kojem bi trebala biti. Nije slučajno da ima devet bodova u 20 utakmica. Ne mogu svi treneri biti loši, igrači nisu na nivou Gorice. Da ne pričamo o dovođenju 18 stranaca, da se lutalo, mijenjali se treneri... I ja sam prošao isto s Interom, nisam mogao dobiti nikoga. Misliš da možeš dobiti, a kad krene utakmica ne možeš. Imat će strahovitih problema da ostanu u ligi, ova je pobjeda kao šest bodova, a ne tri. Dolček je odigrao možda i najbolju utakmicu u prvenstvu, mali Japanac ide kao na motoru, Čop donosi iskustvo.

Istra je u prvoj utakmici kola pobijedila Varaždin 2-1 i zasjela na četvrto mjesto.

- Istrani su patili drugo poluvrijeme, odigrali su fantastično s Hajdukom i to se moralo osjetiti. Ali uveo je pet novih igrača koji su tražili pobjedu do kraja. Da su igrali neriješeno, bio bi velik rezultat, a ovako je još veći. Istra i Lokomotiva mogle bi pomrsiti račune nekima - zaključio je Tomislav Ivković.

