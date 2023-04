Ivković: Hajduka se više nitko ne boji, a ljudi i ne znaju kroz što su sve prošli igrači Dinama!

Dinamo je remijem 0-0 na Poljudu, pred više od 30.500 gledatelja, osigurao novi naslov prvaka. Bio je to derbi bez ijednog kartona (posljednji takav bio je u svibnju 2022. u pobjedi Dinama u Zagrebu 3-1) i s vrlo malo uzbuđenja, uz tek jedan udarac u okvir gola, i to gostiju.

Ali bio je to i derbi bez ikakvih sudačkih kontroverzi. I četvrti takav Osječanina Darija Bela.

Strahonja: Bel je upravljao utakmicom

- Zadovoljan sam suđenjem. Bel je sudio odlično, bio je vrlo uvjerljiv, strog, pogotovo kad je verbalno upozorio Sahitija i svima dao do znanja da neće tolerirati nesportsko ponašanje i da sve drži pod kontrolom i upravlja utakmicom. Nije bilo potrebe za kartonima, kod nepriznatoga gola domaćina pomoćni je sudac pustio akciju, prema uputama, a VAR soba uočila zaleđe i sve je čisto. Možda je mogao Borevkoviću dati žuti za faul na Topiću, kad ga je zahvatio po nosu, ali ne treba tako secirati Bela - analizirao je na HTV-u Marijo Strahonja.

Tomislav Ivković je, pak, naglasio:

- Dinamo je očekivano obranio naslov prvaka, najbolji je, ima najjači i najširi kadar, ali proljetos je igrao toplo-hladno i imao dosta problema. Pred Bišćanom je dosta posla da pripremi momčad za Ligu prvaka ili Europsku ligu i neminovno će neki igrači otići, neki doći.

Ivković: Da je Hajduk tako ušao u Maksimiru...

Nije ga oduševila igra:

- Što se derbija tiče, cilj opravdava sredstvo, kad govorimo o Dinamu. Bišćan je pametan dečko, šahist, koji puše i na hladno, tako je i ušao danas. Hajduk je bio hrabar, borben, uz pomoć publike, stajali su bluzu dinamovcima i zaprijetili kad je Sahiti namjestio Mlakaru šansu. Dinamo nije riskirao, čekao je Hajduk, Leko je pokušao s dvije špice kad je uveo Kalinića, ali bila je to siromašna utakmica. S obzirom na to da je Dinamo imao riješeno prvenstvo, mogao je igrati otvorenije, a Hajduk je dao maksimum, protiv organiziranog Dinama teško je mogao više. "Plavi" su igrali koliko je trebalo i nije bilo raspoloženog igrača da napravi prevagu jedan na jednoga, ni Ivanušec, ni Baturina, ni Špikić i drugo je poluvrijeme bilo monotono. Očekivao sam puno bolji derbi s više rizika i šansi.

Oba su trenera na kraju bila zadovoljna.

- I Leko i Bišćan su rekli da nisu htjeli riskirati. Da je tako Hajduk ušao u Maksimiru, kad je izgubio 4-0, možda bi sve bilo drugačije, ali i Leki treba vremena da upozna našu ligu.

Potom je Ivković analizirao dva mlada igrača koja su bila u prvih 11:

Sigur i Topić jako dobri

- Sigur je odigrao drugu utakmicu 's neba pa u rebra', kao treća opcija, i taktički je disciplinirano igrao, na nivou prvoligaškog igrača, osim jedne pogreške pred kraj utakmice. Dao je više nego što smo očekivali. Topić nije iznenađenje jer ga Igor prati iz U-21 i U-19 reprezentacije, Petković je ozlijeđen i nije spreman, a Drmić je odigrao dvije utakmice u kratkom roku, što njemu nije lako. Odlično je da Topić osjeti ovakav ambijent, to mu je veliko iskustvo.

Dinamo nije primio gol četiri utakmice za redom.

- Mogao je puno ranije riješiti pitanje prvaka, ali normalno je da dođe do pada uslijed svega što se događalo oko kluba i zato igrači imaju najveću zaslugu za ovaj naslov. Izdržali su puno toga, ljudi i ne znaju kroz što su sve prolazili i oni su iznijeli na leđima sav teret ove titule.

A Hajduk?

Livaja, ali ne i dica...

- Sahiti se diže, on Livaja i Pukštas su konstanta. No Hajduk ima problem jer da ponovi ovu agresivnost i borbenost, da tako igraju protiv svakoga, imali bi puno više šansi. Ali se više nitko ne boji Hajduka i svi protiv Hajduka igraju da bi pobijedili. Jer osim Livaje, nema igrača koji može riješiti utakmicu. Dinamo ima takvih tri, četiri, pet. Hajduk mora razmišljati drugačije, osnažiti momčad, koja nije dovoljno jaka za naslov. Dolazi novi sustav Lige prvaka, Dinamo možda neće biti tako jak ako neki igrači o kojima se priča doista odu, Hajduk mora stati iza trenera, dovesti stranca koji će biti najbolji, dovesti stopere jer ova četvorica su svi na posudbi i ni jedan nije za Hajduk. Livaja, ali ne i dica, dica se ne mogu boriti za naslov prvaka. Uostalom, ta dica izgubila su danas od Rudeša i zakomplicirala borbu za juniorski naslov, da opet uđu u Ligu prvaka.

Osvrnuo se i na bitku za ostanak te pobjedu Istre nad Šibenikom 3-0.

- Da su u Šibeniku očekivali da bi se mogli naći u ovakvoj situaciji, ne bi napravili ono što su napravili prije utakmice s Goricom. A to se ne događa ozbiljnom klubu - osvrnuo se na promjenu čelnika kluba i trenera pa nastavio:

- Kad pokvariš atmosferu na način na koji su oni to napravili, dođe problem. Odigrali su potom najbolju utakmicu sezone i pobijedili Slaven Belupo i onda opet maknu igrače (Čopa i Mitrovića potjerali su iz prve momčadi, nap. a.) te u prvi plan dolaze vijesti koje nemaju veze s nogometom. Ode koncentracija i onda dolazi ovakva utakmica. Bilo je to jedno od najlošijih poluvremena u cijelom prvenstvu, ali Istra je povela. Istra je imala težak raspored, no jako su dobri cijelu sezonu, pogotovo Bakrar. Prije su sve momčadi igrale da isprovociraju Ercega, koji je sam kriv što su ga suspendirali na devet utakmica, ali kad su svi mislili da će Istra potonuti, oni su ostali u borbi za Europu. Sad se Erceg vraća, a oni su pokazali da su ozbiljan klub, imaju kontinuitet trenera, imaju sportskog direktora Hrvata, koji poznaje hrvatsku ligu i zna što treba, dok su prijašnjih godina sportsku politiku vodili stranci, koji nisu imali pojma što je hrvatska liga i dovodili su svakakve strance, misleći da je igrač iz 3. španjolske lige dobar za HNL. No vidjelo se da nije i stalno su se borili za ostanak. Sad Istra gradi kamp, radi ozbiljnu priču i sad trebaju raditi na boljoj omladinskoj školi.

