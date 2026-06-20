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KONFLIKT MIŠLJENJA

Ivković i Šapit nisu se složili oko 'vatrenih': 'Nije mi jasno, što se dogodilo da onako izgledamo?'

Piše Ivan Kužela,
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Ivković i Šapit nisu se složili oko 'vatrenih': 'Nije mi jasno, što se dogodilo da onako izgledamo?'
Foto: HRT/Screenshot

Tomislav Ivković tvrdi da je Dalić svjesno riskirao protiv Engleske i žrtvovao rezultat zbog sistema, a voditelj HRT-ove emisije Americana Marko Šapit nije se složio s njegovim mišljenjem

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Hrvatska je u srijedu poražena od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L, a dojmovi se nisu slegli i nekoliko dana nakon susreta. U HRT-ovoj emisiji Americana voditelji imaju stručne sukomentatore prije i poslije utakmica u večernjem terminu, a zanimljiv razgovor o postavljanju momčadi izbornika Dalića i Vuškovića vodili su Tomislav Ivković i Marko Šapit. Ivković se prvotno osvrnuo na Vuškovića kojeg je izbornik postavio u srce hrvatske obrane. 

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- Dalić je sve samo nije mutav. On je svjesno ušao u rizik na utakmicu s Englezima. Odabrao je sustav s tri da bi dečku (Vuškoviću, op. a.) otvorio mjesto da pokaže što može ili što još uvijek nije u mogućnosti pružiti. I to je svjesno riskirao. Isto kao što je svjesno riskirao da neće staviti Kovačića. Po meni nije se previše nadao pozitivnom rezultatu. Ako nešto napravimo, napravimo. Nije bio prioritet da bismo trebali odigrati s Engleskom na najbolji mogući način.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Kai Pfaffenbach

Voditelj emisije Šapit odgovorio mu je da smo po tome: "Odbacili utakmicu s Engleskom i prije početka SP-a." Ivković mu je odgovorio da: "Nismo odbacili utakmicu, ali smo svjesno ušli u rizik". Voditelj se nije složio s time i podsjetio da se sustav s trojicom u obrani koristi za najjače protivnike na što mu je bivši hrvatski golman uzvratio da taj sustav nije dovoljno uigran i provjeren.

FIFA World Cup 2026 - Group L - England v Croatia
Foto: Hannah McKay

Na kraju se dvojac prebacio na drugu temu i vrlo loše drugo poluvrijeme protiv Engleza.

- Dan danas mi nije jasno što se dogodilo da izađemo u drugom poluvremenu kao da gubimo 3:0. Kao da je netko ugasio svjetlo, započeo je Ivković.

- Možda su Englezi jednostavno toliko bolje zaigrali da mi nismo imali odgovor, dodao je Šapit.

Dobro je vidjeti u javnom prostoru konflikt mišljenja koji nije izrastao u svađu. Dvojac je iznio svoje stručno mišljenje, a na gledateljima je da odaberu čiju će stranu podržati ili možda izabrati treću, sebi bližu opciju.

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