Ivković: Tko će tamo smijeniti Jakirovića? Tko tamo zna nešto o nogometu kao Nenad Bjelica?

Rijeka i Dinamo remizirali su 2-2 na Rujevici u 15. kolu HNL-a. Dinamo je dva puta vodio, prvo je zabio Špikić za 1-0, a izjednačio je Selahi u 53. minuti. Perić je bio najspretniji u 81. minuti, a Mitrović je postavio konačan rezultat u 88. minuti.

Dinamo tako već treću utakmicu za redom ne zna za pobjedu, a Sergej Jakirović i dalje ne može probuditi svoju momčad. Jasno je da Jakirović nije u najboljoj situaciji, a remijem na Rujevici kupio si je kredita za ostanak na klupi. Njegovu situaciju komentirao je Tomislav Ivković u emisji Stadion.

- Jakiroviću je sigurno muka, pogotovo kad mu ekipa primi golove kakve ne smije primiti, pionirske golove. Još bi prvi i prošao, ali drugi gol je stvarno došao u najgore moguće vrijeme. Vodiš 2:1, razmišljaš da ideš nekim drugim smjerom i onda gol. Međutim, moramo biti realni, Dinamo je u takvoj situaciji da ovaj bod donosi mir za igrače i lažni mir za klub - rekao je Ivković i nastavio:

- Ovo što se danas događalo je izvukla momčad. U pauzi će sada oni opet odraditi svoje, trener će odraditi plan i program, tu nema nikakvog upitnika, ali u kojem smjeru ide klub? Na koji način će klub funkcionirati? Kako dalje? Jer ovo, ovo nije dobro.

- Dosta je jasna stvar da bi, da je Rijeka zabila još jedan gol u završnici, bila tema treba li Jakirović ostati trener Dinama? Nakon ovih 2:2, čisto sumnjam da će to netko pitati - rekao je Marko Šapit , a Ivković mu je odmah uzvratio:

- A daj mi reci ti sada, tko će ga mijenjati? U redu, ali evo da je Dinamo izgubio, tko će ga zamijeniti? Tko će tamo reći 'ajmo ga mijenjati'? Tko to tamo zna nešto o nogometu? Tko je od njih tamo imao neku funkciju da je mogao odlučivati kao što je imao Bjelica, Zoran Mamić, Zdravko Mamić, nebitno? Ljudi, krenite od sebe. Počistite tamo što treba čistiti, dovedite ljude koji znaju raditi. Ima ljudi, samo treba znati što želimo.

Ovo preko noći 'daj stavi ovoga zato što ga je stavio ovaj ili onaj', od toga nema ništa. Šimića su doveli pa je pobjegao. Jer nije znao s kime će pričati o čemu, jer je došao nespreman i nije imao na papiru koji mu je posao. Svatko bi izgorio. Njegova je greška što je došao i nije imao na papiru o čemu on odlučuje. Nije imao, pojeli su ga i to je to. To je sve davno trebalo biti sređeno. Dinamo radi protiv sebe. Dinamu ne treba neprijatelj. A to ti je najgore. Nema goreg za klub