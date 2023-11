Sopić: Goda je igrao s puknutim nosom pa mu je izletjelo rame. Pjaca im nije bio dobar? Meni je

Dinamu je pripalo drugo poluvrijeme, nama drugo. Ne mogu se oteti dojmu da smo bili bliži pobjedi, imali smo jako dobre šanse. Opet, na početku nas je spašavao Labrović, kaže Željko Sopić.

POGLEDAJTE VIDEO: Armada pljeskala Riječanima

Pokretanje videa ... Armada plješće igračima | Video: 24sata

Rijeka je zadovoljna bodom u velikom derbiju, momčad Željka Sopića i dalje je drugoplasirana momčad lige...

- Ponosan sam, dvaput smo se vraćali protiv Dinama. A najviše me veseli što je Dinamo zadnjih pola sata igrao samo na duge lopte. E sad, je li to zbog umora ili smo bi mili bolji, pišite što hoćete - rekao je Željko Sopić pa dodao:

- Hoće li Hajduk sada biti prvi na polusezoni? Budemo vidjeli. Nije to tako jednostavno. Evo, Dinamo dobije svoje dvije zaostale utakmice i njih u Maksimiru, i što onda? Pa i mi imamo neke utakmice još, nećemo ih predati. Na kraju se mrtvi broje, netko je prvi nakon 1., netko nakon 14., a netko će biti nakon 36. kola.

Je li se Rijeka preplašila u prvom poluvremenu?

- Ne bih složio s vama, ne znam baš jesu li nas izdominirali. Imali smo neke neforsirane greške, ali vama vjerojatno treba top tekst, pa napišite što želite. Nemojte misliti da sam bedast, znam ja za brzinu Kaneka, kvalitetu Baturine, što može Špikić... Pokazali smo gard, dečkima na tome skidam kapu. Nismo uzeli tri boda, željeli smo ih. Dinamo nije imao previše sreće u zadnjim utakmicama, a danas? Tko zna? Možda su imali malo više sreće, a možda je i nas spašavao Labrović.

Kakva je situacija s Godom?

- Igrao je s puknutim nosom, pa mu je još izletjelo rame. Doktor mu ga je vratio, doktor je bio da odmah ide van, Bruno mi je rekao da može..., ma ja sam pogriješio. Trebao sam ga odmah izvaditi, to je moja greške. Išao je na hitnu, stanje nije dobro. Zamijenio ga je Čabraja, moram ga pohvaliti. Zagrijavao se minutu i pol, ugodno me iznenadio. Zašto? On će znati o čemu pričam.

Dva gola ste zabili na isti način, ubačaj s lijeve strane i gol. Jeste li to posebno trenirali?

- Da, samo smo to trenirali. Cilj nam je bio zabiti dva gola Dinamu iz prekida s lijeve strane. Nismo htjeli zabiti jedan ili tri već točno dva gola na taj način. Sigurno je i Jakirović cijeli tjedan vježbao da uđe Perić, pa nam zabije gol nogom. Takva je to bila utakmica. Najpametniji su oni treneri koji kažu, baš to smo trenirali. E mi nismo. Bila je otvorena utakmica, tako se poklopilo i zabijali smo na taj način.

Kako gledate na činjenicu da netko u Maksimiru ovoga ljeta nije želio ni Pjacu ni Pašalića?

- Što da pričam o tome? Kad se nama otvorila prilika da uzmemo Pjacu, reagirao sam u minuti. Ako Dinamu nije dobar, meni je dobar. Baš onako najiskrenije - završio je Sopić.