Jakirović: Neke je iritirao, ali sada svi vide koliko Petković fali. Stalno pričam s Dalićem

Hajduk bježi devet bodova. Brine li me to? I da i ne. Pjaca i Pašalić? Dovedeni su Stojković i Vidović. Tko je mogao znati da će se Stojković ozlijediti na treningu. Za to ni nisam čuo, kaže trener Dinama

Kopiranje linka Došli smo odigrati hrabro, biti dobri u jednoj nabrijanoj atmosferi. Derbi kao derbi. Dobro smo ga otvorili, imali dvije prilike, onaj zicer Ademija, dok nam je Rijeka u prvom dijelu radila probleme preko Pašalića, priča Sergej Jakirović. POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica zviždala Jakiroviću Pokretanje videa ... Zvižduk Jakiroviću | Video: Tomislav Gabelić/24sata Dinamo je na Rujevici odigrao dobru utakmicu, bio sjajan u prvom dijelu, nešto slabiji u nastavku, dovoljno za konačnih 2-2. - Na poluvremenu smo se dogovorili da izdržimo početni pritisak domaćina, ali smo odmah bili dekoncentrirani. Nije mi jasno da samog igrača ostavimo na 5-6 metara od gola. Rijeka je stiskala, tu pokazala i malo više energije što je logično jer smo mi prije dva dana igrali u Plzenu - poručio je Jakirović, pa nastavio: - Moharrami je imao problema na desnoj strani, pa smo tu reagirali. Zabili smo kasnije za 2-1, ali nismo izdržali. Dvaput smo vodili, htjeli tri boda... Znam da ovo nije dovoljno za nivo Dinama, ali takav je život. Vjerujem da će nas ubrzo negdje i nagraditi. Dečki su frustrirani, dali su sve od sebe, nismo uzeli tri boda. A derbi je bio žustar i dinamičan. Oba gola primili ste iz prekida... - Naivno. Treba stajati blizu igrača, moramo to bolje braniti. Moj povratak na Rujevicu? Ponosan sam na sve što sam napravio u Rijeci, život je takav, nogometni kruh je drugačiji. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ja nikome ništa ne zamjeram. I time se ne opterećujem. Uvrede? Puno sam toga prošao u karijeri, i kao trener i kao igrač, to je sve dio nogometnog folklora. Žele vas dekoncentrirati, vi se ne smijete dati. Hajduk bježi devet bodova, brine li vas to? - I da i ne. Tablica nije realna dok se ne odigraju sve utakmice, dok svi nećemo imati isto bodova. Brine me što nismo ništa naplatili u Velikoj Gorici ili Varaždinu, tu smo mogli i morali više. Osjećam podršku čelnih ljudi u klubu, svi vide da imamo krizu rezultata. Dinamo je navikao već bježati svima 10 bodova, ali otišli su nam važni igrači. Oni koji su radili razliku. I to je prilika nekim drugima da se dokažu. Jakirović je nastavio... - Kad sam došao imali smo sedam pobjeda i poraz, svi su mi čestitali. I onda su nas pomele ozljede. Igrače punimo utakmicama, sad svi vide koliko nam Petković fali. Možda je neke iritirao svojim stilom igre, ali on sve oko sebe čini boljima. I vjerujem da će prevladati razum, da neće ići u reprezentaciju. Jeste li pričali o tome s izbornikom Dalićem? - Jesmo, imamo stalnu komunikaciju, on mi je bio trener. Maksimalno ga uvažavam, oboje smo s Petkovićem imali gorko iskustvo što se tiče ozljeda. Ja sam ga izgubio za puno utakmica, Dalić za Tursku. Komunicirali smo da neće ići u reprezentaciju, probao je trenirati, nije imalo smisla. Dalić se složio sa mnom, ići će sutra na pregled. Netko je na ljeto procijenio da Pjaca i Pašalić nisu za Dinamo... - Da, ali dovedeni su Stojković i Vidović, budućnost hrvatskog nogometa. Tko je mogao znati da će se Stojković teže ozlijediti na zagrijavanju, za to nikad nisam ni čuo. Tražimo igrače za zimu, gledamo, skautiramo, a Dinamo je svima zanimljiv. Volio bih nekog lijevog beka, pa da se Ljubičić vrati u sredinu. Zamolio sam ga da igra tu poziciju, na tom boku imamo samo njega i Perkovića. Je li vam ovo bila ključna utakmica? - Ma meni je svaka ključna otkad sam došao. Neki dan dođem kući, vidim na dnevniku anketa trebam li ostati trener. Koliko o meni ima anketa, mogao sam se za izbore prijaviti. Sve mi je jasno, javnost i mediji, sve razumijem. Dok nisam došao u Dinamo svima sam bio dobar, o meni nije bio nijedan negativan komentar, a sad nemam pojma. Trudim se biti najbolji što mogu. Ne smetaju me ankete, dapače u zadnjoj sam i pobijedio, većina je bila za moj ostanak, haha - završio je Jakirović.