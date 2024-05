Ivković: Torcida kao ne zna da su neki na padelu, a neki šeću? Nema u Splitu 10 milijuna ljudi

Hajduk je u pretposljednjem kolu HNL-a pobijedio Goricu 2-1 preokretom. Pobjednički gol dao je Rokas Pukštas nakon što je Aleksandar Trajkovski zabio za izjednačenje. Prethodno je Goricu u vodstvo doveo Gabriel Rukavina.

Svoje viđenje proteklog kola, ali i događanja van nogometnih terena dao je Tomislav Ivković u HRT-ovoj emisiji "Stadion". Strasti u Splitu uzburkala su događaji van svlačionice.

- Pratim sve, gledam, čitam. Ali to je uvijek tako. Do je Hajduk bio u borbi za prvaka sve se isto događalo kao i danas. Jedan igrač je trenirao kad mu se treniralo, drugi nije ovo, treći nije ono... Sve isto samo se stavljalo sve pod tepih. I onda dolazi ona nogometna priča "nisu ništa napravili pa ćemo mi njih po ušima". A više bi im pomoglo, i oni koji su pisali ono što nije istina, da su govorili o tome u početku nego da su čekali kada je sve propalo pa onda je najlakše blatiti svakoga. A to nije korektno, to nije ljudski. Budi frajer i napiši kad trebaš napisati - rekao je Ivković o atmosferi u Splitu.

Torcida je na utakmici s Goricom imala transparent posvećen ozlijeđenim igračima Hajduka. Pojavile su se informacije da neki "ozlijeđeni" igrači igraju padel, neki šeću po Hvaru...

- To Torcida kao ne zna, je li? Pa nije Split grad od deset milijuna ljudi. Sve oni znaju, kao što su znali prije, tko kako trenira i sve. Bili su prije "zip" jer im je tako odgovaralo.

Dinamo s rezervama srušio Slaven

Dinamo je proslavio novi naslov prvaka pa pobijedio s rezervama i klincima na gostovanju kod Slaven Belupa.

- Kad vidimo koji su igrači igrali od početka, koji su ušli s klupe, vidimo koliku širinu oni imaju. To je tako, preokrenuli su i utakmica se igra dok sudac ne svira kraj i Dinamo je zaslužio pobjedu.

Dinamo je odigrao gotovo savršenu polusezonu i nakon četiri izgubljena boda protiv Lokomotive na startu ubilježio 11 pobjeda zaredom.

- Sve to sad jednostavno i lijepo izgleda, moramo se sjetiti u kakvim su problemima bili. To za Dinamo nije bila normalna atmosfera. Stručni stožer i igrači su najzaslužniji za ovaj uspjeh. Ispadanje u Europi je donijelo također mir, iako svi navijamo za naše klubove u Europi.

- Roster se tada proširio, trener je promijenio način igranja, Bruno Petković je odigrao svoju rolu, Baturina mu je pomogao. Kulenović je odličan igrač, on je jedan od igrača, i mora se cijeniti njegova uloga - rekao je Ivković pa dodao:

- Petković je odlučio prvenstvo, bio je ključni igrač u ključnim utakmicama i on je najbolji igrač za mene. Uz njega bih u prvi plan stavio Baturinu, a i Mišić, iako je imao oscilacija, je bio jako važan. Bruni lova nije bitna, njemu je bitno da se osjeća dobro, on mora osjetiti da ima ekipu, u kojoj će se osjećati dobro i to je to.