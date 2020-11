'Ivušić je branio fantastično, a ovakve šanse moramo zabiti'

<p>Osijek je svladao Dinamo 2-0 u 12. kolu hrvatskog prvenstva i tako se 'modrima' približio na tri boda razlike.</p><p>Nakon poraza se oglasio trener Dinama, Zoran Mamić:</p><p>- Čestitke Osijeku na pobjedi i golmanu Ivušiću na fantastičnoj utakmici. Nogomet se igra za golove, mi svoje prilike nismo iskoristili, Osijek je to kaznio i zasluženo pobijedio.</p><p>Dinamu je falilo dosta igrača u obrambenom dijelu. Nema <strong>Joška Gvardiola</strong>, nema <strong>Dina Perića</strong>, a Dinamo je izašao u drukčijoj formaciji nego inače. U vrhu napada su bili i Petković i Gavranović:</p><p>- Imali smo dosta problema u pripremi utakmice što zbog reprezentacije, što zbog bolesti, no nakon 10-15 minuta mislim da smo preuzeli kontrolu i imali dvije fantastične situacije. Tu su udarac Petkovića kojeg je obranio Ivušić, šansa Gavranovića, šansa Jakića. To treba iskoristiti u ovakvoj utakmici takvih šansi nemaš puno. Živimo u ovim vremenima, neke druge stvari nam kroje sastave, moramo se tomu prilagoditi - zaključio je Mamić.</p><p> </p>