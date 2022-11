Ivušić: Kalinić će biti naš najveći navijač. Je li Broz i dalje najbolji u svemu? Ha-ha, ne bih o tome

Sudbina vratara je specifična, za razliku od igrača koji mogu ući s klupe rezervni golmani na velikim natjecanjima rijetko dobivaju prilike. No njihova uloga je i te kako važna, svojim pozitivnim stavom i pristupom treningu mogu pomoći prvom golmanu da zadrži prijeko potreban mir i stabilnost. Dojam je da je Ivica Ivušić upravo tako shvatio svoju ulogu.

- Ovo je veliki događaj i velika stvar za mene, prvi put sam na jednom velikom natjecanju i sretan sam i ponosan, veselim se što ću biti dio ove priče. A što se tiče uloge rezerve, ne vidim ništa loše u tome da sam rezerva. Podrška sam Livome i želim mu najbolji turnir koji može imati. Znamo svi da je Livi veliki golman, nema se on što ni kome dokazivati, on je već dokazan i ja sam mu podrška. I njemu i Ivi, a ako bude trebalo spreman sam i uskočiti – kazao nam je Ivušić, koji se može pohvaliti rijetko dobrom statistikom.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Naime, on je jedini hrvatski golman koji je branio u kvalifikacijama za veliko natjecanje, a da nije primio niti jedan jedini gol.

- Malo je bilo utakmica, ha, ha, ha... Ali to ne mijenja ništa na stvari, stvarno sam sretan što mogu biti dio ovoga i već mi je to ostvarenje snova. Tu sam ako treba pomoći, ako ne podrška sam kolegama s kojima se odlično slažem i to tako mora biti. Dio smo hrvatske reprezentacije, moramo se držati skupa i ponašati korektno.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lovre Kalinić je otpao zbog ozljede, ali i on je velika podrška kolegama, otkrio nam je Ivušić.

- Na žalost otpao je zbog ozljede. Čuli smo se nakon toga, javio sam mu se, sad se i on javio nama, ovaj tjedan ga čeka operacija i želimo mu brz oporavak. Kazao je da će navijati za nas i biti nam podrška iz Splita.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pitanje svih pitanja je koliko može Hrvatska?

- Hrvatska može jako puno, znamo svi koliko smo kvalitetni ali idemo korak po korak pa ćemo vidjeti do kuda će nas to odvesti. Ja vjerujem daleko. Bit će izazovno, Maroko je odlična reprezentacija, ima odlične pojedince i sigurno da ćemo ući maksimalno ozbiljno i napraviti sve da postignemo najbolji mogući rezultat. Shvatit ćemo ih maksimalno ozbiljno, bez podcjenjivanja. Individualno su strašno jaki, ali ako mi budemo pravi neće biti nikakvih problema.

Sudeći po komentarima navijača, dojam je da su u našoj reprezentaciji pozicija golmana i špice "najtanje", a u povijesti nastupa na svjetskim prvenstvima imali smo možda i dvojicu najboljih, Ladića 1998. i Subašića 2018., a često su spašavali u kvalifikacijama...

- Ne bih to komentirao, ja se iskreno nadam da će Livi nastaviti tim putem, ja mu to od srca želim. Ne znam što bih odgovorio na to pitanje, mislim da je neutemeljeno. Možda ljudi tako misle zbog toga što mi ne igramo u velikim klubovima, ali mislim da smo dovoljno kvalitetni i da možemo odgovoriti na sve zahtjeve.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iznenadilo je Ivušića pitanje o slobodnom vremenu...

- Družimo se, igramo stolni tenis, bilijar... - odgovorio je, ali je preskočio odgovoriti na pitanje je li Brozović i dalje neprikosnoveni vladar zajedničkih prostorija u kojima se igrači opuštaju.

- Ne bih iznosio detalje, ha, ha, ha...

