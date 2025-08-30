Iz Baskije u Kustošiju! Veznjak s otkupnom klauzulom od 60 mil. eura stiže u 'tvornicu talenata'

I u ovom je prijelaznom roku Kustošija napravila čudesni izlazni transfer. I to ne samo jedan, već dva - prvo je otišao Lovro Chelfi (18) u Barcelonu, a nakon njega je put MLS-a za 5,2 milijuna eura otišao Rodolfo Aloko (18). Dvije velike nade otisnule su se u nove izazove, a u redove kluba sa zapada Zagreba stiže veznjak koji je bio velika nada Athletic Bilbaa, ali zbog ozljede koljena njegova karijera nije otišla u željenom smjeru.

Riječ je o Junioru Biti (20), nogometašu rođenom u Obali Bjelokosti koji ima španjolsko državljanstvo, a pokušat će se dokazati u trećem rangu hrvatskog nogometa. Svjestan je Junior kako su iz Kustošije njegovi vršnjaci napravili odlične transfere pa se nada da će se tu moći i sam profilirati.

Treneru Ivanu Božiću na raspolaganju će biti igrač koji je s baskijskim klubom potpisao novi ugovor u kojem je ugrađena otkupna klauzula od 60 milijuna eura pa tako vjerujemo da je Junior igrač s najvećom otkupnom klauzulom u povijesti trećeg ranga hrvatskog nogometa. I ne samo trećeg ranga hrvatskog nogometa, već hrvatskog nogometa općenito.

Postat će igrač Kustošije, ali ako nekome zapne za oko, taj će morati pregovarati s Bilbaom jer su Baski ugradili pravo prvokupa na njega i cijenu po kojoj ga mogu vratiti, a do tad će on sreću potražiti na zapadu Zagreba.