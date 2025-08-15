Iz Belgije u Italiju: Matija Frigan potpisao za klub iz Serie A!

Hrvatski nogometaš Matija Frigan (22) napustio je belgijski Westerlo i karijeru će nastaviti u Parmi, objavio je talijanski prvoligaš.

"Frigan je potpisao ugovor do 30. lipnja 2023. godine," objavila je Parma. Klubovi nisu objavili financijske detalje ugovora, no talijanski mediji navode kako odšteta iznosi oko 10 milijuna eura.

Frigan je karijeru počeo u Rijeci, prošao je posudbe u Orijentu i Hrvatskom dragovoljcu, a 2023. je preselio u Westerlo.

Frigan je ukupno odigrao 75 utakmica za Westerlo postigavši 20 golova uz pet asistencija.

"Njegova nevjerojatna sposobnost da vidi gol, bilo kao središnji napadač ili krilni igrač, bitna je vještina. A od danas će biti u službi žuto-plavih boja," poručili su iz Parme.