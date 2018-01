Iz Borussije u Varaždin: Marco Reus me najviše toga naučio...

Domagoj Droždek sa 16 godina preselio se u Dortmund, nakon što ga je primijetio Borussijin skaut dok je igrao za Dinamove kadete.

Rođeni Varaždinac igrao je za dortmundsku Borussiju u juniorskoj Ligi prvaka, redovito je bio u prvoj momčadi. Potpisao je tada stipendijski ugovor na tri i pol godine, a dečka koji igra na istoj poziciji kao i Marco Reus na treninge je došao gledati i Jürgen Klopp.

Nije dobio pravu šansu i nakon avanture u Borussiji, u kojoj je nekoliko puta trenirao s prvom momčadi, vratio se u rodni grad pomoći NK Varaždinu u borbi za povratak u prvoligaško društvo.

Zabio sam Weidenfelleru pet komada

- Trenirati s prvom momčadi Borussije za mene je bilo veliko iskustvo. Dijelio sam teren i slušao taktike velikih nogometaša i trenera - priča nam 21-godišnji krilni napadač, koji je u ovoj polusezoni za NK Varaždin zabio šest golova.

- Na jednom treningu u Dortmundu zabio sam pet komada velikom Romanu Weidenfelleru u trening-utakmici. Posebno me pohvalio tada i tadašnji trener Thomas Tuchel. Nisam znao što pričaju o meni, preveo mi je suigrač. I to mi je baš laskalo - kaže Domagoj, koji je drugi strijelac Druge HNL sa šest golova.

Zabio bi vjerojatno i više da nije bilo ozljede.

Zbog Varteksa bih odbio i Real

- Imao sam i druge ponude nakon Borussije, zvali su me i neki prvoligaški klubovi, ali htio sam se vratiti doma. Mislim da sam napravio pravu stvar, još sam mlad - kaže Domagoj.

- Kao klinac bio sam zaljubljen u Varteks, to mi je bila jedina ljuba. Ma, tada bih zbog Varteksa odbio i Real Madrid - dodao je Domagoj, koji je prošao i sve hrvatske reprezentativne selekcije do 19 godina.

- Nositi dres i braniti hrvatske boje moj je životni cilj. Ma ne mogu taj osjećaj riječima opisati, to je nešto posebno - dodao je.

U Dinamo je došao s 13 godina.

- Na jednoj utakmici za kadete 'modrih' primijetio me skaut Borussije. Pitao me bih li došao na koji trening da vidim kao je to trenirati s njihovim juniorima. Prihvatio sam i već drugi dan su mi rekli da me žele u Borussiji - priča nam.

U Dortmundu je najviše naučio od Marca Reusa.

Aubameyang dolazio u zlatnom Porscheu

- Reus mi je dao dosta dobrih savjeta, to mi je jako puno značilo. Da, najviše sam se nekako s njim družio. Tko me najviše impresionirao? Pierre-Emerick Aubameyang! Kako taj čovjek trči... Pa to je strašno. Nevjerojatan je - kaže Domagoj, kojeg je Aubameyang impresionirao i van terena.

- Svaki trening došao bi u drugom autu, nekad je to bio zlatni Porsche, nekad zlatni Lamborghini...

Malo ga je razočarao odnos struke.

- Ne mogu reći da nisam zadovoljan, stekao sam bogato iskustvo, ali mogao sam i bolje. Na turniru u Baselu bio sam proglašen najboljim igračem, a tamo su uz Borussiju igrali Juventus, HSV, Red Bull, Fulham... Nakon toga nisam dobio pravu priliku, teško mi je shvatiti zašto - dodao je Domagoj koji se vratio kući.

NK Varaždin je peti u drugoj ligi, za vodećima zaostaje pet bodova, ako ne računamo Dinamo II koji ne može ući u prvu ligu.

- Tu smo, na pet bodova, nije to puno. Prvi ide izravno, drugi igra kvalifikacije. Možemo li u HNL? Ma moramo! To je najveći cilj - rekao nam je Domagoj.