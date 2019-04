Iz Juventusa u Hajduk: Gorica će nam biti teža nego Rijeka...

Francesco Tahiraj stigao je na Poljud u zimskom prijelaznom roku, no nogometaš koji je odrastao u Juventusovom omladinskom pogonu u dosadašnjih osam nastupa upisao je svega dvije asistencije. Još uvijek se čekaju njegovi golovi i prave utakmice, a on se nada da je upravo jadranski derbi protiv Rijeke jedna od njih.

- Za sada sam zadovoljan prikazanim, nije lako promijeniti sredinu, moraš se prilagoditi, uklopiti u novi sustav, s novim suigračima, trenerom... Došao sam iz maloga slovenskog kluba u najveći hrvatski klub, ovdje je jači tempo, igrači su spremniji... U Aluminiju sam igrao puno bliže protivničkom golu, a u Hajduku više igram na krilu, blizu aut linije. Protiv Lokomotive sam prvi put zaigrao 'desetku' i mislim da je bilo dobro. Kad igraš "desetku" imaš puno više prostora, bliže si protivničkom golu. No meni je svejedno, igrat ću tamo gdje me trener postavi, gdje smatra da ću pomoći momčadi.

Obzirom da u vaših osam nastupa Hajduk nijednom nije poražen, ispada da bi vas trener morao stalno stavljati u igru jer donosite sreću?

- Nisam razmišljao o tome, ali nogomet je kolektivni sport u kome ne odlučuje pojedinac nego momčad. Tek očekujem svoje prave utakmice i prvi gol, koji će mi donijeti dodatno samopouzdanje. Nadam se već protiv Rijeke.

Kad ste dolazili Europa se činila jako dalekom, sada je taj cilj puno bliži?

- Očekivali smo da ćemo se izboriti za Europu i uvijek idemo na pobjedu. Za sada smo napravili fenomenalan rezultat, ali moramo tako i nastaviti. Čeka nas teška utakmica protiv Rijeke, ali ipak oni dolaze nama, na naš teren, pred našu publiku, koja će nam biti 12. igrač. Velika je to stvar, pogotovo za mene. Pa više djece bude na 'dječjem ulazu' na Poljudu nego ih se okupi u Kidričevu na stadionu Aluminija. Ogromna je to razlika. Žao mi je što zbog ozljede nisam nastupio protiv Dinama, želio sam osjetiti tu atmosferu, ali nisam mogao. Protiv Lokomotive je bilo 17.000 navijača i bilo je fenomenalno...

Ako postignete gol, kome ćete ga posvetiti?

- Prije dva mjeseca, uoči utakmice protiv Rijeke umro mi je stric Qemal. Bit će to gol za njega.

U borbi za Europu slijede vam dva izuzetno važna susreta protiv izravnih rivala Rijeke pa Gorice. Što možete napraviti?

- Moj dojam je da će nam biti teže u Gorici nego protiv Rijeke, ali sada razmišljamo samo o Rijeci. Bit će vremena za pripremu utakmice protiv Gorice.

Bi li vas zadovoljio bod protiv Rijeke?

- Ne, nikad ne idemo po bod, nego po sva tri boda.

Kako komentirate visoku pobjedu Rijeke nad Interom 7:0?

- A kako, nema smisla komentirati utakmicu u kojoj je jedna momčad imala igrača više i dva jedanaesterca u svoju korist.

Jeste li se privikli na život u Splitu?

- Jesam, lijepo je, mirno, fokusiran sam na treninge, a kad imam vremena odmaram uz more, volim i čitati. Zadnje što sam pročitao je 'Nogometna psihologija', koju mi je preporučio moj osobni 'mental coach' Talijan Marco Cassardo. Nogomet nije lagan sport, i ne možeš se osloniti samo na treninge na terenu, moraš razvijati i glavu. U Sloveniji se teško bilo motivirati, pogotovo za nekoga tko je došao iz Italije. Nemaš opreme, nema terena, ne znaš jezik... Na jednoj utakmici protiv Krškog dobio sam crveni karton jer sam napravio katastrofalan potez, pljunuo sam Filipa Dangubića, nakon što mi je opsovao majku, i dobio sam pet utakmica kazne. Shvatio sam da to nisam ja, da sam reagirao zbog toga što sam bio prenervozan.... Sad sam miran, fokusiran na ono to radim.

Kako funkcionira suradnja s 'mental coachom' na daljinu?

- Dobro, fokusiran sam na ciljeve. U Sloveniji sam u prvoj polusezoni postavio cilj sedam golova, a zabio sam devet. To mi je pomoglo. Kada dođeš do sedam, želiš i više. Popričamo jednom mjesečno, a razgovaramo o svemu. On je bio nogometaš amater, pomaže i mnogim igračima iz Serie B, nekima iz Serie A.

Koji ste sebi cilj postavili sad u Hajduku?

- Uvijek je to broj postignutih golova, ali ne želim o tome u detalje.

Što navijači mogu očekivati od tebe i Hajduka do kraja sezone?

- Prije svega pobjede i ostvarenje našeg cilja. Osobno se nadam da ću što više pomagati momčadi i da će uskoro doći i taj prvi gol, koji će mi dati puno više samopouzdanja.

Obzirom da ste rođeni u Torinu i da ste dugo igrali za Juventus, kako ste doživjeli eliminaciju od Ajaxa?

- Gledao sam utakmicu i taj poraz baš boli, ali treba priznati da je pobjeda Ajaxa bila zaslužena.