Iz sunovrata hrvatske lige do Kiela: Nexe izbacuje još jednog igrača za Dagura Sigurdssona

Zagrljaj sreće, oduševljenja, pa i olakšanja, predsjednika Josipa Ergovića i trenera Saše Barišić-Jamana na kraju uzvratne utakmice s Kristianstadom sve je rekao. Kako se god rasplela priča u domaćem prvenstvu, u kojoj dionice Nexea za drugo mjesto i finale sa Zagrebom ne kotiraju najbolje, sezone 2025/2026. u Našicama će se sjećati kao uspješne. Četvrti put u klupskoj povijesti dugogodišnji viceprvak Hrvatske plasirao se u četvrtfinale Europske lige. Među osam najboljih klubova "male Lige prvaka" bio je 2018., 2022. te godinu kasnije.

Međutim, ove godine taj uspjeh djeluje kao pothvat jer, ako se vratimo na početak ožujka, kad je Nexe bio u sunovratu domaćeg prvenstva, potučen u Velikoj Gorici, izgubio u Sesvetama, kad se klub zahvalio treneru Kreši Ivankoviću, samo su ekstremni optimisti zamislili da bi moglo ovako ispasti na početku kalendarskog proljeća. Barišić-Jaman, bivši kapetan i dotadašnji trener druge momčadi, ekspresno je pohvatao konce, razbudio ekipu, koja je, istina, dugo bila i bez veće pomoći najboljeg igrača Tina Lučina, u zadnjem razdoblju bez prvoga golmana Jastrzebskog, mjesecima je bez Ognjena Cenića, odnedavno i bez Luciana Krajcara...

I kako to može izgledati u donekle kompletnom i zdravom izdanju, vidjeli smo u ove dvije utakmice osmine finala protiv Kristianstada, koji je zaostao s ukupnih -7 za Nexeom. I to je pothvat jer Šveđani su momčad s europskim imenom i prezimenom, vodeća u švedskom prvenstvu, s Alexom Manssonom, koji će nositi reprezentaciju idućih deset godina. Lučin je iskombinirao 14 golova, Jastrzebski 23 obrane uz spektakularnih 43 posto. Nagrada je Kiel, koji je gostovao u Našicama u grupnoj fazi prošle sezone. Duvnjak, Načinović i društvo opet će doći 28. travnja, uzvrat je 5. svibnja. To je najteža rukometna kategorija, ali Nexe je već zaslužio pljesak za sve u Europi ove sezone, u kojoj je promovirao, između ostalog, sjajnog Matka Moslavca (19), svestranog beka od čijeg bi rukometa uskoro trebala profitirati i reprezentacija jer takvih trenutno i nemamo na izbor.

- Sad ćemo malo i uživati, Kiel je nagrada prvenstveno za našu publiku. No nema euforije, najvažnije nam je hrvatsko prvenstvo, u kojem nemamo pravo na pogrešku - rekao je trener Barišić-Jaman.